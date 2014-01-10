"Беркут" відтіснив мітингувальників під Києво-Святошинським судом

Копирайт изображения UNIAN Image caption Засуджені відбули за ґратами понад два роки, тому їм залишилося ще майже чотири роки ув'язнення

Після оголошення вироку у справі трьох членів організації "Патріот України", яких звинувачували, зокрема, у підготовці до теракту, біля суду спалахнула бійка.

Мітингувальники, які зібралися біля приміщення суду, заблокували його, намагаючись не випустити автозак з засудженими та суддю.

Згодом "Беркут" відтіснив мітингувальників, утворивши "коридор" для автозаку.

Двоє депутатів "Свободи", які були біля суду, заявили, що міліція побила їх та багатьох інших учасників мітингу.

Шість років кожному

Трьох членів організації "Патріот України" з засудили до шести років позбавлення волі кожного. Раніше вони заявляли, що докази їхньої вини - сфабриковані.

Як повідомляє агенція "Українські Новини", мешканців Василькова Сергія Бевза, Володимира Шпару та Ігоря Мосійчука визнали винними у в закликах до повалення конституційного ладу, підготовці теракту й незаконному виготовленні зброї й вибухових речовин.

Держобвинувачення просило суд призначити всім трьом звинуваченим покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Напруження в суді і поза ним

Атмосфера була напруженою ще в залі суду - вирок зустріли вигуками "Ганьба!", згодом почалася колотнеча, яка за деякий час вщухла.

Як повідомляє ВО "Свобода", члени якої були присутні у суді, мітингувальники заблокували будівлю Києво-Святошинського районного суду, щоб не випустити з неї суддю Юрія Бурбелу, який оголошував вирок.

Міліція повідомляє про близько 200 мітингувальників біля будівлі суду, натомість "Свобода" повідомляє про 500 учасників акції.

Представники міліції та мітингувальники звинувачують один одного в агресивній поведінці.

"За попередньою інформацією, активісти кидали в бік приміщення суду та в службовий автомобіль пляшки з водою та камінням, блокуючи при цьому рух авто. Не зважаючи на вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, окремі активісти продовжили перешкоджати руху авто, намагаючись при цьому спровокувати конфлікт з співробітниками міліції", - сказано в повідомленні МВС.

Натомість, депутат парламенту Павло Кириленко заявляє, що від дій "Беркута" постраждала велика кількість протестувальників.

Члени "Свободи" також заявляють про те, що "Беркут" діяв жорстко: "Щодо людей застосували грубу фізичну силу, використовуючи дубинки".

Натомість, УНІАН з посиланням на київську міліцію пише, що кільком міліціонерам пошкодили форму. Про це були складені протоколи, а обличчя людей, які це робили, зафіксували на фото та відео.

Біля будівлі суду пошкодили паркан, фасад самої будівлі, на місці зараз працює слідчо-оперативна група.

УНІАН з посиланням на медиків швидкої допомоги повідомив, що до них звернулися п'ятеро постраждалих.

При цьому київська міліція близько восьмої вечора повідомила, "звернень щодо отриманих тілесних ушкоджень під час конфлікту не надходило". Натомість в інтернеті з'явилися фотографії, де видно, як карети швидкої відвозять людей з-під Києво-Святошинського суду.

Вирок

Трьох членів "Патріоту України" затримали наприкінці серпня 2011 року.

Служба безпеки України повідомила, що її працівники знайшли в офісі організації у Василькові Київської області саморобний вибуховий пристрій, наповнений елементами різного розміру – гвіздками, гайками, а також "екстремістського змісту листівки".

Активісти "Патріота України" стверджували, що ці предмети їм підкинули і категорично заперечували "підготовку до теракту".

Служба безпеки України відкидала звинувачення у політичному підґрунті справи та заперечувала звинувачення у тому, що вибухівку обвинуваченим підкинули.

Під час попередніх судових засідань у цій справі обвинувачені заявляли, що на їхніх рідних чиниться тиск.