Як українці висміюють антипротестні закони

Копирайт изображения durdom Image caption Люди глузують з можливості карати за критику в соціальних мережах

Соціальні мережі заполонили жарти та фотомонтажі на найскандальніші положення ухвалених Верховною Радою законів щодо обмеження прав на протести.

16 січня Верховна Рада за допомогою голосів Партії регіонів, комуністів та позафракційних ухвалила низку резонансних законів, які обмежують права громадян в найрізноманітніших сферах.

Окрім досить сумнівної з точки зору конституційності змісту документів, виникають питання і до легітимності ухвалення документів – їх голосували одразу в цілому без розгляду у першому читанні, без обговорення, а також підняттям рук без точного підрахунку кількості голосуючих.

Найрезонансніший з них проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян".

Копирайт изображения Durdom Image caption Люди готуються до продажу sim-карт для мобільних телефонів за паспортами

Щодо нього не було висновку профільного комітету та експертизи науково-експертного управління. Депутати проголосували "за" нього 239 голосами через систему "Рада".

Скандальні положення цього закону ще не набули чинності, проте люди вже висміюють їх через соціальні мережі за допомогою фотомонтажу.

Більше п’яти не їхати

Найпопулярнішою темою для жартів стало запровадження покарання за рух автомобілів у колоні більше п’яти, що активісти схильні пов’язувати з протидією Автомайдану.

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За це можуть накласти штраф у 850 гривень або забрати водійські права на два роки й конфіскувати автомобіль.

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Найперше люди почали жартувати щодо покарання весільних кортежів.

Окрім того, користувачі глузують з частих київських корків, в яких вимушено збираються сотні - не те що п’ять машин.

Наступна тема для жартів – кортежі чиновників, в яких дуже часто більше п’яти машин. Особливо це стосується кортежу президента, яким він їздить з резиденції у Межигір’ї.

На сайтах неправдивих новин вже навіть з’являються глузливі повідомлення, що водія Віктора Януковича оштрафував працівник ДАІ.

Без масок та касок

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Ще одна популярна тема для насмішок – заборона носити захисні каски та маски під час акцій протесту. За таке порушення людину можуть оштрафувати на 3400 гривень або арештувати на 15 діб.

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Одні пропонують людям гримуватися до непізнаваності. Інші просто глузують, що тепер за катання на лижах чи велосипеді в шоломах будуть карати.

Асиметрична відповідь – ходити на акції протесту в каструлях на голові.

Дехто вже почав флешфмоби – ходять на Майдан Незалежності та фотографуються в маскарадних масках поруч з міліціонерами.

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Найвигадливіші вже пророкують кінець традиції Дідів Морозів, адже вони на масових зібраннях людей розважають малечу також у своєрідних масках – величезній білій бороді.

Груповий протест помешкань

Користувачі соціальних мереж також сміються над нормами закону, які запроваджують відповідальність за протести та блокування помешкань окремих громадян.

За це, у разі якщо такі дії здійснює група людей, можуть навіть позбавити волі на два роки.

Іноземні агенти

Популярна серед інтернет-користувачів тема - запровадження поняття іноземний агент до громадських організацій, які проводять свою діяльність за допомогою іноземних грантів.

Копирайт изображения Olstar Image caption 235 - це кількість депутатів, які нібито голосували за скандальні закони

Неурядові організації тепер муситимуть змінювати назву й реєструватися для сплати податку на прибуток.

Для ілюстрації таких новацій люди переважно постять старі радянські плакати із закликами боротися з іноземними шпигунами.

У соціальних мережах сміються також над тим, як ці закони ухвалювалися - голова лічильної комісії Володимир Олійник автоматично називав цифру 235 голосів "за" закони, навіть не рахуючи підняті руки.