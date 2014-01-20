Правий сектор: бойовий загін Євромайдану

Копирайт изображения httpbanderivets.org.ua Image caption Рух "Правий сектор" визнав свою участь у сутичках з міліцією 19 січня у Києві

З перших днів протестів на Євромайдані в Києві найрадикальніше налаштовані активісти об’єдналися в рух "Правий сектор", який взяв активну участь в сутичках з міліцією 19 січня.

До цього угрупування належать переважно молоді хлопці з радикальними правими поглядами з різних регіонів України. Серед них можна зустріти як україномовних, так і російськомовних людей.

На Майдані Незалежності в них немає постійного місця дислокації, певний час вони перебували в будівлі мерії або будівлі профспілок. Вони переважно носять захисні маски, шоломи та захист на руках та ногах. Також вони при собі мають палиці або залізні прути на випадок атаки загонів спецпризначенців.

За даними деяких учасників "Правого сектору", до цієї організації можуть належати кілька праворадикальних угрупувань, зокрема, "Патріот України", "Тризуб" та інших.

Проте, як розповів BBC Україна активіст "Правого сектору" під псевдо "Ніл Хасевич", жодна з названих структур формально до руху не належить.

За його словами, "Правий сектор" - це автономна організація без лідерів чи якось списку членів. Координація дій відбувається переважно спонтанно, проте активісти із самого початку протестів готувалися до силових дій.

В Києві кістяк організації складають російськомовні футбольні фанати, які підтримують націоналістичні погляди.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час сутичок 19 січня було спалено більше десяти автобусів правоохоронців

Основними інформаційними рупорами "Правого сектору" є сайт організації "Тризуб", а також сторінки "Правий сектор" в мережах Facebook та Vkontakte.

Активісти руху негативно ставляться до державного апарату Росії, а також виступають рішуче проти вступу України до Митного союзу.

З іншого боку, "Правий сектор" переважно не підтримує вступ до ЄС, бо вважає цю структуру "пригноблювачем європейських народів". Активісти вважають Україну частиною Європи.

Нинішню ситуацію в організації розцінюють як можливість зруйнувати старий державний кістяк, щоб почати будувати нову державу.

"Правий сектор" не асоціює себе з парламентськими опозиційними партіями, зокрема і націоналістичною "Свободою", яку в організації вважають занадто ліберальною та конформістською.

Всі три лідери опозиції, зокрема лідер партії "Удар", чемпіон світу з боксу Віталій Кличко засудили дії людей, які штурмували кордон міліції та назвали їх провокаторами.

Як вказано в заяві "Правого сектору", ухвалення 16 січня парламентом законів, що обмежують права людини, поклало край сподіванням українців на мирне вирішення суспільно-політичної кризи.