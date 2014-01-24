У Черкасах затримали 58 людей через штурм ОДА

Копирайт изображения UNIAN Image caption Люди штурмують Черкаську облдержадміністрацію

У низці областей України протестувальники захопили або спробували захопити будівлі обласних адміністрацій.

Вечірнє зібрання на центральному майдані Черкас переросло у штурм. Після кількагодинної облоги протестувальники зайняли приміщення облради, де розташована і ОДА, але за якийсь час силовики їх вигнали.

У Львові, Рівному і Тернополі мітингарі потрапили до приміщень адміністрації, а в Житомирі та Івано-Франківську брали адміністрації в облогу.

Черкаси

У Черкасах після штурму обласної державної адміністрації міліція затримала 58 людей.

Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області.

"23 січня на Соборній площі Черкас громадяни в кількості близько 300 осіб, ігноруючи вимоги правоохоронців про збереження спокою та недопущення масових заворушень, направились до ОДА, виламали двері та зайшли в фойє, пошкодили і підпалили майно. Молоді люди використовували піротехнічні засоби, каміння, залізні прути", - заявляє міліція.

За фактом цих порушень відкрито два кримінальні провадження.

Майже дві тисячі черкащан спробували о 19.00 увійти до приміщення облдержадміністрації, їхній натиск стримували міліціонери.

Вони поливали людей водою зі шлангів, кидали світлошумові та газові гранати. У цих сутичках постраждала дівчина - на неї з вікна скинули вазон. Поранену забрала "швидка", повідомляє кореспондент BBC у Черкасах.

За кілька годин активісти потрапили до будівлі з іншого входу. У приміщенні почали трощити меблі і спалювати на дворі уламки.

Згодом "Беркут" пішов у наступ і вибив людей із приміщення. Кількох активістів вивели з приміщення і посадили в автозак. Пізніше міліція повідомила, що затримано понад десять людей, а за фактом штурму відкрите кримінальне провадження.

Тернопіль

У Тернополі близько тисячі людей захопили будівлю ОДА (та за сумісництвом облради) і лишилися там ночувати.

Спершу вони проводили віче перед будівлею, але потім пішли на штурм.

Голова облради Василь Хомінець разом з представниками міліції прийняли рішення, що порядок в захопленому приміщенні будуть забезпечувати міліціонери і депутати облради. Хомінець назвав захоплення людьми будівлі облради народним волевиявленням.

"Вимога людей і наше також до міліції - щоб вони ініціювали відкликання місцевого "Беркуту" з Києва" , - додав він.

Image caption Переговори з протестувальниками у Львівській облдержадміністрації

Водночас слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом захоплення урядової споруди.

Львів

Як передає кореспондент BBC Україна Тарас Базюк, у Львові близько двох тисяч громадян прийшли під стіни Львівської ОДА на акцію в рамках загальноукраїнського страйку.

Потім львів'яни зайшли в будівлю адміністрації, заблокували її та створили Народну раду, яка має перейняти на себе керівництво областю.

Під тиском львів'ян губернатор області Олег Сало написав заяву про звільнення, але згодом її відкликав і навіть звернувся до прокуратури у зв’язку з тиском на нього.

Згодом прокуратура повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення приміщення ОДА.

В одному з кабінетів обласної держадміністрації сформований імпровізований штаб громадян, його учасники обговорюють подальші дії.

Рівне

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вхід до Рівненської ОДА протестувальники укріпили барикадами, бо бояться нічного штурму

У Рівному домовленість про те, що міліціонери підуть з будівлі ОДА, була досягнута після тривалих переговорів і гарантії протестуючих, що вони будуть відповідати за збереження приміщення і майна.

У будівлі залишилися тільки співробітники Державної служби охорони, які працюють тут, як і зазвичай.

Заступники голови Рівненської ОДА під тиском протестувальників написали заяви про звільнення. За їхніми словами, вони зробили це, щоб уникнути кровопролиття.

Від виконувача обов'язків губернатора Анатолія Юхименка (голова ОДА Василь Берташ перебуває у відпустці) протестувальники вимагають подзвонити Віктору Януковичу, вимагаючи прибрати силовиків зі столиці. Люди також вимагали передати владу Народній раді.