Меркель розкритикувала Нуланд за образу ЄС

Копирайт изображения Reuters Image caption У США не заперечили автентичності підслуханої розмови двох дипломатів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що образливі висловлювання Вікторії Нуланд про спроби ЄС врегулювати конфлікт в Україні "абсолютно неприйнятні".

Перед цим заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відмовилася коментувати оприлюднений запис телефонної розмови, яка начебто відбулася між нею та американським послом в Україні Джеффрі Пайєттом.

Раніше Державний департамент заявив, що пані Нуланд "звісно, вибачилася" за підслухану розмову, коли поспілкувалася зі своїми партнерами з ЄС.

У США натякають, що розмова з'явилася в інтернеті за участі Росії.

На записі жіночий голос, схожий на голос пані Нуланд, зневажливо відгукується про спроби ЄС врегулювати кризу в Україні і спересердя вживає щодо ролі Євросоюзу лайливе слово.

Речниця пані Меркель Крістіан Вірц заявила, що німецький канцлер повністю підтримує роботу представника ЄС Кетрін Ештон щодо пошуку виходу з політичної кризи в Україні.

"Канцлер вважає такі коментарі абсолютно неприйнятними і хоче наголосити, що пані Ештон робить відмінну роботу", - сказала пані Вірц.

Раніше на прес-конференції в Києві пані Нуланд відмовилася коментувати запис.

"Це приватна, дипломатична розмова", - сказала вона.

Заступниця держсекретаря США також не відповіла прямо на запитання журналістів, чому їй, судячи з оприлюдненої розмови, подобається Арсеній Яценюк і не подобається Віталій Кличко як потенційний урядовець.

Пані Нуланд додала, що в рамках своїх візитів до України вона зустрічалася з кожним з лідерів опозиції і вони знають про позицію США з приводу "мирного, демократичного, ненасильницького вирішення кризи".

Втручання у внутрішні справи

Двоє учасників розмови, яка начебто відбулася між пані Нуланд і американським послом Джефрі Пайєттом, далі відверто обговорюють переваги і недоліки трьох основних лідерів опозиції.

Запис було розміщено в мережі YouTube і забезпечено титрами з російським перекладом. Походження запису невідомо, але Білий Дім наголошує, що вперше посилання на цю публікацію з'явилася в мікроблозі співробітника російського уряду.

Жіночий голос на записі, зокрема, говорить про те, що не вважає одного з лідерів української опозиції Віталія Кличка готовим до роботи в уряді, а також нецензурно висловлюється про роль Європейського Союзу у врегулюванні ситуації в Україні.

Прес-секретар Держдепартаменту Джен Псакі заявила, що Вікторія Нуланд вже зв'язалася зі своїми європейськими колегами і вибачилася.

Запис було розміщено в мережі відразу по тому, як Росія звинуватила Вашингтон у втручанні у внутрішні справи України.

Спостерігачі відзначають, що сама Росія втручається в розвиток ситуації на Україні, використовуючи в основному економічні важелі з метою спонукати президента Януковича відмовитися від встановлення тісніших відносин з ЄС.

Копирайт изображения AFP Image caption Жіночий голос на записі вважає, що Кличку не варто іти в уряд