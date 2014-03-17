США і ЄС назвали прізвища чиновників, проти яких введено санкції

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Європейський союз і Сполучені Штати оголосили про введення санкцій у відповідь на кримський референдум, який вони вважають нелегітимним.

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про введення санкцій проти 21 російського та українського чиновника, що включають в себе заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування банківських рахунків.

Президент США Барак Обама також оголосив про введення санкцій відносно 11 росіян і українців, які причетні до введення російських військових на територію Криму. Заходи включають заморозку їх активів у США та обмеження на в'їзд в країну.

Список людей, проти яких ввів санкції Євросоюз Сергій Аксьонов - невизнаний Києвом голова кримського уряду Володимир Константинов - голова розпущеної українським парламентом Верховної Ради Криму Рустам Теміргалієв - віце-прем'єр-міністр уряду Криму Денис Березовський - головнокомандувач українського флоту, котрий склав "присягу на вірність Криму" Олексій Чалий - самопроголошений "народний мер" Севастополя Петро Зима - голова Служби безпеки Криму, котра вийшла з підпорядкування СБУ Юрій Жеребцов - радник Сергія Аксьонова Сергій Цеков - віце-спікер Верховної Ради Криму Віктор Озеров - член російської Ради Федерації Володимир Джабаров - член російської Ради Федерації Андрій Клішас - член російської Ради Федерації Микола Рижков - член російської Ради Федерації Євген Бушмін - віце-спікер російської Ради Федерації Олександр Тотоонов - член російської Ради Федерації Олег Пантелеєв - член російської Ради Федерації Сергій Миронов - депутат Державної Думи РФ Сергій Железняк - віце-спікер Держдуми РФ Леонід Слуцький - депутат Державної Думи РФ Олександр Вітко - командувач Чорноморським флотом РФ Анатолій Сидоров - командувач Західного військового округу РФ Олександр Галкін - командувач Південного військового округу РФ

В американський список серед інших увійшли повалений президент України Віктор Янукович, голова організації "Український вибір" Віктор Медведчук, помічник російського президента Володимира Путіна Владислав Сурков, радник президента Сергій Глазьєв, заступник голови уряду Дмитро Рогозін, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Натомість до європейського списку увійшли невизнані Києвом лідери Криму, депутати російської Думи та військові з числа причетних до останніх подій в Криму.

Рух далі

Міністри закордонних справ зібралися у понеділок у Брюсселі близько 10:30 за Києвом.

Перед початком засідання британський міністр закордонних справ Вільям Хейг сказав, що впевнений в тому, що Рада ЄС ухвалить санкції щодо низки громадян Росії та мешканців Криму.

"Велика Британія, як і решта країн ЄС, не визнає кримського референдуму. Що стосується реакції ЄС, ми запропонували рухатись далі: буде заборона на в'їзд і заморожування активів для окремих осіб. Список включатиме як російських громадян, так і кримчан", - заявив він.

Своєю чергою Міхаель Фукс, заступник голови фракції ХДС у німецькому парламенті, заявив, що Берлін має подумати про те, щоб купувати менше російського газу.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает вважає, що треба лишити можливість запровадити ще жорсткіші санкції у майбутньому.

Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон наголосила, що Росія має усвідомити серйозність ситуації.

Раніше ЄС призупинив переговори щодо економічної угоди з Росією, а також щодо лібералізації візового режиму.

Цього разу міністри обговорили список тих, чиї активи можуть бути заморожені, а візи заблоковані. Найближчим часом ці санкції також можуть бути розширені, зокрема під час саміту ЄС 21-22 березня.

"Щойно домовилися про санкції - обмеження на подорожі і заморожування активів для 21 представника влади по Україні та Росії" - написав міністр закордонних справ Литви у Twitter.

Євросоюз вже попередив, що у випадку, коли ці дії не матимуть впливу на Росію або вона введе своїх військових у східні регіони України, Брюссель перейде до нового рівня санкцій - економічних.

Раніше ЄС заявив, що голосування в Криму є незаконним і що Брюссель не визнає його результати.