Visa і MasterCard не обслуговують деякі російські банки
Платіжні системи Visa та MasterCard припинили надання послуг клієнтам банку "Росія", що став першою комерційною установою РФ, на яку поширилися санкції з боку США.
Visa та MasterCard також заблокували операції по картах СМП банку, що підконтрольний братам Ротенбергам. Аркадій і Борис Ротенберги потрапили до списку осіб, щодо яких Вашингтон запровадив санкції 20 березня.
У банку "Росія", співвласник якого Юрій Ковальчук також фігурує в списку США, заявили, що робота триває "в штатному режимі".
"Керівництво з розумінням ставиться до складностей, з якими зіткнулися клієнти у цій ситуації, і запевняє, що робить все можливе для їх вирішення. Банк виконує і безумовно виконуватиме всі свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами в повному обсязі", - йдеться в прес-релізі банку.
Як вважають в мінфіні США, банк "Росія" обслуговує фінансові інтереси низки російських високопосадовців і президента Володимира Путіна. За даними відомства, цей банк підтримує численні кореспондентські відносини з банками США та Європи та надає широкий спектр роздрібних та корпоративних послуг, багато з яких пов’язані із нафтовою, газовою та енергетичної галузями.
Банки Ротенбергів
У СМП банку поскаржилися на те, що платіжні системи заблокували операції без попередження.
"Однак наші клієнти можуть без обмежень зняти готівку в банкоматах і касах СМП банку, а також у понад 23 тисячах банкоматів, що входять до Об'єднаної розрахункової системи. Решта операцій, включно із видачею вкладів та проведенням платежів, проводяться в штатному режимі без будь-яких обмежень", - йдеться в заяві банку.
Крім того, як повідомили в СМП, інформації про припинення обслуговування кореспондентських рахунків банку за кордоном або закриття кредитних ліній поки що не надходило.
"Банк не має будь-яких активів на території США. У зв'язку з тим, що санкції були застосовані не до банку, а персонально до акціонерів, ми вважаємо дії платіжних систем неправомірними і переконані, що ми зможемо вирішити складнощі найближчим часом", - повідомляє СМП банк.
Стало відомо, що "ІнвестКапіталБанк" в Уфі, контрольований тими ж братами Ротенбергами, також відчув певні незручності - картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, випущені банком, не приймаються в торгових мережах.
Про можливі перебої в обслуговуванні своїх банківських карт повідомив також "Собінбанк", що належить банку "Росія".