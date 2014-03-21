Visa і MasterCard не обслуговують деякі російські банки

Копирайт изображения Getty Image caption Платіжні системи MasterCard та Visa заблокували операції по картках кількох російських банків

Платіжні системи Visa та MasterCard припинили надання послуг клієнтам банку "Росія", що став першою комерційною установою РФ, на яку поширилися санкції з боку США.

Visa та MasterCard також заблокували операції по картах СМП банку, що підконтрольний братам Ротенбергам. Аркадій і Борис Ротенберги потрапили до списку осіб, щодо яких Вашингтон запровадив санкції 20 березня.

У банку "Росія", співвласник якого Юрій Ковальчук також фігурує в списку США, заявили, що робота триває "в штатному режимі".

"Керівництво з розумінням ставиться до складностей, з якими зіткнулися клієнти у цій ситуації, і запевняє, що робить все можливе для їх вирішення. Банк виконує і безумовно виконуватиме всі свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами в повному обсязі", - йдеться в прес-релізі банку.

Як вважають в мінфіні США, банк "Росія" обслуговує фінансові інтереси низки російських високопосадовців і президента Володимира Путіна. За даними відомства, цей банк підтримує численні кореспондентські відносини з банками США та Європи та надає широкий спектр роздрібних та корпоративних послуг, багато з яких пов’язані із нафтовою, газовою та енергетичної галузями.

Банки Ротенбергів

У СМП банку поскаржилися на те, що платіжні системи заблокували операції без попередження.

"Однак наші клієнти можуть без обмежень зняти готівку в банкоматах і касах СМП банку, а також у понад 23 тисячах банкоматів, що входять до Об'єднаної розрахункової системи. Решта операцій, включно із видачею вкладів та проведенням платежів, проводяться в штатному режимі без будь-яких обмежень", - йдеться в заяві банку.

Крім того, як повідомили в СМП, інформації про припинення обслуговування кореспондентських рахунків банку за кордоном або закриття кредитних ліній поки що не надходило.

"Банк не має будь-яких активів на території США. У зв'язку з тим, що санкції були застосовані не до банку, а персонально до акціонерів, ми вважаємо дії платіжних систем неправомірними і переконані, що ми зможемо вирішити складнощі найближчим часом", - повідомляє СМП банк.

Стало відомо, що "ІнвестКапіталБанк" в Уфі, контрольований тими ж братами Ротенбергами, також відчув певні незручності - картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, випущені банком, не приймаються в торгових мережах.

Про можливі перебої в обслуговуванні своїх банківських карт повідомив також "Собінбанк", що належить банку "Росія".