Міноборони очолив генерал-полковник Коваль

Копирайт изображения Reuters Image caption Новопризначений в.о. міністра оборони

Депутати звільнили Ігоря Тенюха з посади в.о міністра оборони і призначили на його місце Михайла Коваля. Генштаби України і Росії домовляються щодо виведення українських військ з Криму.

За призначення Михайла Коваля на посаду в.о. глави міноборони проголосував 251 депутат. Постанову про звільнення пана Тенюха підтримали 228 депутатів.

Пан Коваль має звання генерал-полковник, до призначення обіймав посаду першого заступника голови Державної прикордонної служби.

Відставку пана Тенюха депутати ухвалили з другої спроби. Перед цим депутати заслухали звіт в.о.міністра про виведення військ з Криму. За його словами, відповідні переговори тривають між Генштабами України і Росії.

Переговори з Генштабом РФ

У вівторок зранку у парламенті Ігор Тенюх заявив, що начальник Генштабу України Михайло Куцин домовився з начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим щодо виведення українських військових частин із Криму.

Ігор Тенюх повідомив, що розмова начальників Генштабів України та Росії відбулася в понеділок. За його словами, сторони домовилися про виведення військових частин України з Криму в повному складі з озброєнням на штатній основі.

Копирайт изображения Reuters Image caption В Генштабі готують план передислокації військових частин

"Сьогодні заплановані переговори першого заступника начальника Генштабу України із заступником міністра оборони РФ генералом армії Булгаковим з приводу механізму та порядку виконання досягнутих домовленостей. З цією метою в Генштабі завершується розробка відповідного плану передислокації військових частин", - зазначив пан Тенюх.

За його словами, передислокація передбачає в першу чергу виведення особового складу, озброєння, техніки, сил і засобів ППО, кораблів і матеріально-технічних засобів.

Ігор Тенюх додав, що такі заходи дозволять зберегти ядро ВМС України, озброєння і військову техніку. Вартість військового майна, яке перебуває в Криму, за словами в.о. міністра, оцінюється в 11,439 млрд доларів.

За словами Тенюха, всього в Криму та Севастополі станом на початок російської військової агресії перебувало 18 тис. 800 українських військовослужбовців, а понад 6,5 тис. військовослужбовців та членів їхніх родин хочуть евакуюватися із Криму.

Рішення про зброю за Росією?

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про те, як будуть українські війська залишати Крим, зі зброєю чи без, ухвалить міністерство оборони Росії.

Російська сторона неодноразово заявляла, що "українські військові, які хочуть відправитись до України, можуть вільно залишити територію Криму, проте зі зброєю чи без зброї - це прерогатива міністерства оборони Росії", - заявив пан Пєсков журналістам у вівторок.

У понеділок Рада національної безпеки та оборони України доручила міноборони передислокувати українських військових із Криму.

А секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій оголосив 24 березня, що із захопленням Криму Росія не відмовляється від планів напасти на решту території України. За словами секретаря РНБО, на кордонах з Україною і надалі перебуває майже 100-тисячний загін російської армії, готовий, попри всі заяви Кремля, до вторгнення на територію України.