Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України

Копирайт изображения AFP

На Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ухвалили резолюцію на підтримку України.

У документі йдеться про визнання недійсним референдуму у Криму та про підтримку територіальної цілісності України.

Проти резолюції проголосували 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

100 країн проголосували "за", 58, серед яких Китай, утрималися.

Голосуванню передувало обговорення резолюції.

"Наша порада проста - потрібно реалізувати домовленості, досягнуті 21 січня", - заявив представник Росії в ООН Віталій Чуркін. За його словам, в Україні слід реалізувати "справжній конституційний" процес за участі усіх регіонів країни.

Водночас, постпред США в ООН Саманта Павер закликала інших членів ООН підтримати резолюцію: "Україна намагається отримати нашу підтримку. Вона намагається здійснити позитивні кроки для того, щоб протидіяти подальшій ескалації конфлікту".

За її словами, резолюція спрямована на підтвердження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України: "Ми через цю резолюцію покажемо нашу підтримку фундаментальним ідеям про те, що кордони існують в реальності, і їх не можна змінити".

Продовжувати докладати зусилля заради підтримки миру пообіцяв представник Китаю.

"Китай завжди був проти втручання у внутрішні справи інших країн", - заявив Лі Баодун.

Водночас представник Туреччини заявив, що ситуація у Криму може погано вплинути на стабільність та безпеку у всьому регіоні. Туреччина також наголосила на безпеці кримських татарів.

"Продумана агресія"

Виступаючи під час засідання Генасамблеї ООН, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця знову заявив про анексію Криму Росією і закликав країни-учасниці ООН підтримати резолюцію про територіальну цілісність країни.

"Протягом минулого місяця ми були свідками найбільш кричущого порушення міжнародного права після створення ООН. Після двох тижнів військової окупації цілісна частина України була силою анексована державою, яка раніше зобов'язалося гарантувати незалежність, суверенітет і цілісність моєї країни відповідно до Будапештського меморандуму", - сказав пан Дещиця.

"Ця агресія була ретельно продумана з таким розрахунком, щоб здійснити її у момент, коли Україна формує уряд. Зараз, всупереч усьому, такий уряд сформовано, і він продовжує працювати. Метою цієї агресії було також підірвати президентські вибори у моїй країні", - додав він.

На відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН, на резолюцію, за яку проголосувала Генасамблея ООН, не може бути накладене вето. Резолюція ООН має рекомендаційний характер, хоча і відображає думку світової громадськості.

Крім того, у п'ятницю має зібратися на засідання Рада безпеки ООН для того, щоб заслухати звіт генсека за результатами візиту до України і до Росії.

Підтвердження цілісності

У резолюції, яку в ООН подала Україна, йдеться про те, що референдум "не може бути обґрунтуванням для будь-якої зміни статусу Автономної республіки Крим або міста Севастополь".

"Ми пропонуємо, щоб Генасамблея ООН підтвердила суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно-визнаних кордонів", - повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс.

У резолюції міститься заклик до мирного врегулювання ситуації та утримання від односторонніх дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Генеральна асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. Вона складається із представників всіх 193 держав-членів, кожна з яких має один голос.

Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів.

Рішення з інших питань ухвалюються простою більшістю. Всі резолюції Генеральної асамблеї ООН є рекомендаційними.