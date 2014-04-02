Федералізація України в питаннях і відповідях

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Росія наполягає на федералізації України, в той час як українська влада вважає, що Москва повинна вирішувати в першу чергу власні проблеми, а не проблеми сусідньої держави. Але що має на увазі Росія під федералізацією?

На думку Москви, федеративна Україна зможе надати регіонам ширшу автономію в плані контролю над місцевою економікою, фінансами і зовнішньою торгівлею, а також мовою, традиціями, релігією, освітою, культурними зв'язками із зарубіжними країнами і відносинами з сусідами, включаючи Росію.

Регіони, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, відповідатимуть і за те, щоб дотримувались права національних меншин.

Крім того, за задумом російської влади, регіональні законодавчі збори і губернаторів обиратимуть на місцевих виборах, щоб Київ не міг нав'язувати свій вибір конкретному регіону, як це відбувається зараз.

Київ, таким чином, збереже загальнодержавні функції: оборонні, зовнішньополітичні та законодавчі. Іншими словами, вплив центрального уряду країни буде значно послаблено.

Як відбуватиметься реформа?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово заявляв, що ані Росія, ані будь-яка інша зовнішня сила не може нав'язувати Києву свої умови - рішення про федералізацію повинні ухвалювати самі українці.

Питання в тому, які українці? Сполучені Штати стверджують, що влада в Києві має очолити цей процес.

Водночас Москва стверджує, що країною керує тимчасовий уряд, який, як вважає російська влада, прийшов до влади в результаті незаконного перевороту, тому нова влада не може мати права вето на те, що відбувається, а зобов'язана закликати всі політичні сили в регіонах приєднатися до загальнонаціонального діалогу, учасники якого будуть мати рівні права голосу і волевиявлення.

Це означає, що центральний уряд у Києві не зможе нав'язувати свою думку іншим, але матиме можливість стати господарем становища, коли прийде час вирішувати, які повноваження передавати місцевим органам влади та жителям регіонів, а які ні.

Росія також пропонує, щоб, після узгодження, нові умови були винесені на всенародний референдум, який повинен пройти до будь-яких загальнонаціональних виборів (у теорії - напередодні президентських виборів, запланованих на кінець травня).

Минулого тижня екс-президент України Віктор Янукович, який перебуває в Росії, заявив, що всенародний референдум може визначити статус кожного з регіонів України, що може свідчити про те, що різні регіони можуть отримати більшу або меншу автономію відповідно до їхніх уподобань.

Копирайт изображения AFP Image caption Путін назвав південні і південно-східні регіони України "історичними землями Росії"

Що буде, якщо деякі регіони проголосують за відділення?

Деякі промосковські групи, в основному в містах з великою часткою російськомовного населення, таких як Донецьк і Харків, вже заявили про можливість відокремлення від України.

Президент Росії Володимир Путін також дав зрозуміти, що Росія вітатиме приєднання цих регіонів. Він назвав південні і південно-східні регіони України "історичними землями Росії" і натякнув, що передача їх Україні більшовиками після революції 1917 року була помилкою.

Чому Москва наполягає на федералізації?

Головний аргумент полягає в тому, що Україна не може вижити як унітарна держава, і тільки перетворення її у федерацію може зберегти самостійність деяких регіонів і вирішити протиріччя між ними.

Зокрема, російська влада попереджає, що це - єдиний спосіб захистити права меншин, головним чином російськомовних, від радикальних українських націоналістів, які, як вважають у Москві, диктують політику Києва.

Однак ті, хто з підозрою ставиться до позиції Росії, вважають, що реальна мета цих перетворень - послаблення центральної влади в Києві.

Це може перетворитися на механізм, що дозволяє регіонам відділятися і приєднуватися до Росії, або умовою ухвалення рішень буде неодмінна умова про схвалення з боку регіональних органів влади, деякі з котрих, як може сподіватися Росія, тісно пов'язані з Москвою. Таким чином, вона матиме можливість впливати на українську політику.

Які регіони можуть захотіти послабити зв'язки з Києвом?

Росія зосередила свою увагу на східних і південних регіонах, де переважає російськомовне населення, а більшість жителів на останніх президентських виборах проголосували за Віктора Януковича. Йдеться про Харків, Луганськ, Донецьк та Одесу, де проходили проросійські демонстрації, а деякі промосковські групи намагалися взяти під контроль органи місцевого самоврядування.

Але результат будь-якого голосування чи референдуму важко передбачити. Це залежатиме від обставин і від того, на які питання запропонують відповісти людям.

Це в жодному разі не означає, що в кожному з цих регіонів більшість обере тісніші зв'язки з Росією, якщо це буде означати послаблення української державності.

А якщо станеться як у Криму, де були розміщені військовослужбовці, або у виборців були інші причини, щоб відчувати себе заляканими або під впливом потужної пропаганди, це може вплинути як на результат голосування, так і на можливість бойкоту референдуму.

Якою була реакція Заходу на ці пропозиції?

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що США не заперечують проти ідеї федералізації як можливого шляху, щоб знайти дипломатичний вихід із кризи, але тільки в тому випадку, якщо самі українці оберуть цей шлях.

І він чітко дав зрозуміти, що подібні плани повинні отримати підтримку уряду в Києві.

Якою була реакція Києва?

Київ, з одного боку, готовий розглядати питання про надання місцевим органам влади більших повноважень, проте виступає категорично проти федералізації. Український МЗС відхилив цю пропозицію, назвавши її планом з єдиною метою: розколоти і знищити українську державність.

Більше того, український міністр закордонних справ заявив, що він стурбований наявністю плану з дестабілізації ситуації в східних і південних регіонах України, що стане приводом для Москви створити коридор через Україну, який пов'яже Росію і анексований нещодавно Крим, а також Придністров'я - відколоту частину Молдови на західному кордоні України.

Росія попередила, що стурбована "блокадою Придністров'я" новим урядом України, назвавши таку ситуацію неприйнятною і обурливою. НАТО також висловлювало побоювання, що у Росії можуть бути плани військового втручання в цьому регіоні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Путін виправдовує анексію Криму захистом російських меншин в Україні

Чи можна порівняти українську федерацію з Росією?

Росія є федерацією, що складається з більш ніж 80 суб'єктів, у тому числі національних республік, в яких проживають етнічні меншини, а також автономних округів і регіонів.

Ступінь автономії кожного регіону залежить і від його статусу, і від того, хто перебуває при владі в Кремлі. У 1990-ті роки, під час правління Бориса Єльцина, регіони були більш самостійними.

Але коли Володимир Путін прийшов до влади в 2000 році, однією з перших його реформ було встановлення більшого контролю над регіонами - саме для того, щоб зміцнити центральну владу і послабити проблеми на периферії.

Зокрема, він наказав передавати до центру основну частину податкових надходжень, що зробило більшість регіонів залежними від заступництва Москви.

У 2004 році він також скасував прямі місцеві вибори губернаторів, наділивши себе правом призначати їх. У 2012 році президент Дмитро Медведєв відновив прямі вибори губернаторів, однак кандидатів, як і раніше, затверджує голова держави, і це для Кремля є потужним важелем управління регіональними лідерами.

Парадокс президента Путіна, який є прихильником централізованого правління в Росії, але виступає за протилежне в Україні, не залишився непоміченим київськими політиками. Український МЗС заявив, що Росії слід почати з реформування власного федеративного устрою, перш ніж вказувати Україні.