Міноборони РФ: українські військові покинули Крим

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Українські військовослужбовці, які вирішили продовжити службу в Збройних силах України, покинули територію Криму, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Тим часом в українському міністерстві оборони кажуть, що для тих солдатів, які передислоковуються з Криму самостійно, організовані збірно-пересильні пункти в Києві та південних регіонах.

Такі пункти діють, зокрема, в селах Чонгар, Ставки, у Миколаєві, Вінниці, Одесі і Очакові.

Крім того, на материкову Україну з Криму у п'ятницю прибудуть понад 200 курсантів і викладачів академії ім. Нахімова кажуть в Адміністрації президента.

"Висловлювання деяких нинішніх українських політиків про нібито знущальні дії наших військових щодо своїх українських колег вважаю недоречними і провокаційними", - заявив російський міністр.

За словами пана Шойгу, нині російські військові передають українцям озброєння і техніку розформованих на півострові військових частин ЗСУ.

Міністр ще раз виклав офіційну позицію РФ про те, що дії військових у Криму були викликані загрозою життю мирного населення і небезпекою з боку екстремістів.

Всі курсанти та викладачі Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі, які хочуть продовжити вчитися в Україні, виїхали з Криму, каже представник Адміністрації президента України Андрій Сенченко.

"Чутки про те, що курсанти голодують і їм нічим дістатися - це абсолютна дезінформація. 236 курсантів і викладачів сьогодні вранці організовано виїхали на континент. Цим займається Генеральний штаб", - сказав він.

Чиновник уточнив, що станом на ранок п'ятниці до Одеси їдуть 103 курсанти, 133 викладачі та ще 51 ліцеїст.

Пан Сенченко також повідомив, що міністерство оборони України пропонує передислокувати Академію в Одесу.