На Сході України знову неспокійно: у Донецьку проросійські протестувальники вдерлися до будівлі облдержадміністрації, у Луганську - до приміщення обласного управління СБУ, а в Харкові кидають петарди у євромайданівців.

Мітингарі вимагають проведення референдумів про статус регіонів.

4 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема повідомив, що за останні два місяці в різних містах Україні було проведено близько 320 сепаратистських акцій, участь у яких взяли близько 242 000 осіб.

За його словами, подібні акції фінансує особисто усунений президент Віктор Янукович - за ті кошти, які вивіз із собою в Росію.

Водночас пан Ярема повідомив, що СБУ та МВС наразі розслідують 75 кримінальних справ у зв'язку з сепаратизмом, в рамках яких заарештовано 15 осіб.

Донецьк

Проросійські активісти, які мітингували в неділю в центрі Донецька, захопили будівлю обласної держадміністрації, повідомляє кореспондент BBC Україна в Донецьку Ліна Кущ.

Близько двох тисяч осіб прийшли на площу перед ОДА, а група агресивно налаштованих молодиків почала кидати каміння в скляні двері. Мітингувальники напали на бійців внутрішніх військ перед входом, забрали кілька щитів і намагалися відчинити двері. Далі зламали металеві ґрати і опинилися всередині будівлі. Інша група протестувальників прорвалася через внутрішній двір.

Учасники захоплення вийшли на балкон другого поверху, розмахуючи прапорами Росії. Більшість активістів ховають свої обличчя за масками та капюшонами.

Ті, хто перебуває в будівлі, закликають людей на площі займати ОДА, споруджувати барикади і оборонятися, але не всі мітингувальники захотіли заходити всередину.

Це наш останній бій. Стоятимемо до кінця і зробимо 9 травня днем нашої перемоги Проросійський мітингувальник

Активісти з мегафонами вигукують свої вимоги з балкону другого поверху.

"Це наш останній бій. Стоятимемо до кінця і зробимо 9 травня днем нашої перемоги. Начальника міліції сюди, СБУ, Таруту (голова обласної держадміністрації – Ред.)… Хто вони такі, депутати облради? Нехай зроблять нам референдум", - заявив один із промовців.

Учасники захоплення хочуть, аби депутати обласної ради зібралися і призначили дату проведення референдуму про статус області, а також вимагають звільнити затриманих раніше лідерів проросійських акцій, зокрема самопроголошеного "народного губернатора" Павла Губарєва.

Міліція не перешкоджає мітингарям заходити та виходити з будівлі через центральний вхід. Частина силовиків перебуває всередині. По периметру будівлі також видно кількасот бійців Внутрішніх військ у повному спорядженні.

Але обласна прокуратура вже повідомила, що органи міліції розпочали розслідування за фактом масових заворушень у місті. Створено слідчо-оперативну групу, встановлюються набільш активні учасники подій та ініціатори, діям яких буде надано відповідну оцінку, ідеться у повідомленні прес-служби відомства.

Луганськ

У Луганську під час мітингу на підтримку Росії протестувальники вдерлися до будівлі СБУ.

До 14.00 перед будівлею обласного управління СБУ зібралося близько 3 тисяч людей. Мітингувальники, очолювані загоном людей в камуфляжі, скандували "Свободу активістам", "Зрадники народу", "Дармоїди", "СБУ - ЦРУ".

Активісти склали список затриманих за сепаратизм в Луганській області і вимагали їх негайного звільнення. За якийсь час у бік входу до управління полетіли курячі яйця, каміння, пластикові пляшки, тротуарна плитка. Натовпу вдалося прорвати кордон правоохоронців і увійти до будівлі.

Міліція почала лити з вікон воду зі шлангів і застосувала сльозогінний газ. Протестувальники підпалили димові шашки.

В ході протистоянь, за попередніми даними, постраждали щонайменше дві людини.

Пізніше лідер штурму оголосив, що досягнуто домовленість про звільнення затриманих раніше шістьох сепаратистів. Співробітники СБУ звільнили їх з-під варти і привезла до мітингарів.

Тепер мітингувальники кажуть, що чекають "підкріплення" з Артемівська Донецької області. До будівлі СБУ підвезли автомобільні покришки.

Харків

У Харкові в неділю відбулося кілька мітингів, які завершилися сутичками між активістами Євромайдану і Антимайдану.

Зокрема, більше тисячі прихильників федералізації зібралося на площі Свободи, і близько 300 людей мітингували проти війни і за єдність України біля пам'ятника Шевченку.

Останні слухали рок-концерт і тримали національні прапори та плакати "Сепаратизму - ні", "Путін, хочеш допомогти Сходу? Поверни ціни на газ!", "Україна єдина!" та інші.

Згодом біля театру ім. Шевченка виникла бійка між проросійськими мітингувальниками і людьми, яких вони вважають активістами "Правого сектору".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у хід пішли петарди та вибухові пакети. Міліція оточила і спробувала вивести євромайданівців, але проросійські мітингарі блокували міліціонерів.

Увечері в неділю кілька сотень прихильників федералізації штурмували будівлю ОДА. За 10 хвилин вони відтіснили близько двохсот міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід.