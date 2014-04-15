СБУ: агент Стрєлков - доказ диверсій Росії

Копирайт изображения AFP Image caption Проросійські сепаратисти захопили адмінбудівлі у низці міст на сході України

Служба безпеки України у вівторок повідомила, що встановила ватажка російської диверсійної групи, яка "тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України".

Згідно з повідомленням, ним виявився громадянин Росії, офіцер спецназу ГРУ Генштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Стрєлков.

У Росії це повідомлення сприйняли зі скепсисом - деякі військові експерти навіть назвали дурницею і дезінформацією можливість проникнення до України агентів із Росії.

Втім, в Україні ті, хто знаються на роботі спецслужб, переконані, що перетнути український кордон - абсолютно не проблема для російських розвідників та диверсантів.

СБУ: диверсанта впізнали

В СБУ заявили, що на записі телефонної розмови із московським куратором, який преса оприлюднила напередодні, нібито чути саме голос Ігоря Стрєлкова, який звітує про терор у Слов'янську та розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями.

"У ході оперативно-слідчих дій затримані раніше співробітниками СБУ диверсанти упізнали І.Стрєлкова як людину, що їх вербувала і ставила завдання щодо захоплення адмінбудівель у Харкові", - розповіли в Службі безпеки.

Служба безпеки встановила, що Ігор Стрєлков на початку березня прибув до Криму і координував захоплення російськими військовими та представниками спецслужб РФ частин Збройних сил України і місцевих органів влади. Він нібито також причетний до викрадення військовослужбовців та активістів у Криму й особисто вербує українців для подальших підривних акцій на території країни.

"Диверсант особисто давав вказівку громадянам України "К" та "В" захопити та утримувати будівлю Харківської облдержадміністрації, військові частини та підрозділи правоохоронних органів з метою заволодіння зброєю у Луганській області", - йдеться у повідомленні СБУ.

15 квітня СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації паном Стрєлковим умисного вбивства та вчинення шкоди суверенітету України, диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на сході України.

"Командують американці"

Дурістю, провокацією та дезінформацією назвав повідомлення СБУ російський генерал, президент Академії військових наук, колишній заступник начальника генштабу Росії Махмут Гареєв.

За його словами, Росія не проводить в Україні жодних операцій, а командують усім, натомість, американці.

Про що може говорити ім'я Ігор Стрєлков? Це вигадується зі стелі Махмут Гареєв, російський генерал

"Головне для Росії зараз - зрозуміти сенс того, що там відбувається. Мета американців - протиставити Україну Росії і навпаки, зіштовхнути два народи, дестабілізувати обстановку. Нам треба не піддаватися на ці провокації, пам'ятати, що ми - братні народи, і нам потрібно всіляко сприяти стабілізації обстановки", - сказав він у коментарі ВВС.

"Про що може говорити ім'я Ігор Стрєлков? Це вигадується зі стелі. Раніше американські фахівці хоч вміли проводити дезінформаційні операції, зараз вони вже виродилися", - додав Махмут Гареєв.

"Судячи з організації і по тому, як вони діють, є певний почерк. Відмінність (від того, як діють росіяни, - Ред.) у набагато більшому ступені безладу, у відсутності єдиної системи управління. Є такі професійні елементи, які фахівцям одразу видно - хаотичні дії, видно, що немає єдиного командування, немає єдиної системи організації цих заходів, організації оборони територій, об'єктів, нервова реакція на усілякі вкидання і так далі. То всі побігли туди, сказали - там стріляють, то всі побігли назад. Типова партизанщина", - розповів російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Мураховський, який також вважає, що спецслужби Росії не могли потрапити до України непоміченими.

Втім, український генерал розвідки, екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський нісенітницею - навпаки - вважає те, що представники російських спецслужб за потреби не змогли б проникнути на територію України.

"Для підготовленого розвідника не становить жодних складнощів перетнути українсько-російський кордон в обох напрямках. Це можна зробити хоч ногами, хоч на дельтаплані, на тракторі, на коні - як хочеш. Або ж під виглядом паломника, наприклад, до Святогірського монастиря. Чи з фальшивими документами - для російських спецслужб зовсім не складно підробити українські паспорти", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

Розвідувально-підривна діяльність

Олександр Скіпальський вважає, що з приходом до влади Володимира Путіна Росія вийшла далеко за рамки звичайної розвідки в Україні.

"Росія вже багато років веде стосовно України розвідувально-підривну діяльність. Вона руйнує наш державний механізм, економіку, дискредитує і підриває наші економічні і зовнішньополітичні зусилля", - заявив генерал.

Росія вже багато років веде стосовно України розвідувально-підривну діяльність. Вона руйнує наш державний механізм, економіку, дискредитує і підриває наші економічні і зовнішньополітичні зусилля Олександр Скіпальський, екс-заступник голови СБУ

Однак Віктор Мураховський звертає увагу на низький рівень військової співпраці між Україною і Росією впродовж останніх років. Він вважає, що система оборони України була організована відповідно з рекомендаціями НАТО.

"Україна не брала участі у спільній системі ППО так само активно, як Казахстан та інші країни на центрально-азіатському напрямку. Україна не входила в ОДКБ, не брала участі у спільних навчаннях, а навпаки, навіть при Януковичі продовжувалося проведення спільних заходів між українською армією і НАТО у рамках програми "Партнерство заради миру", вони щороку брали участь у таких навчаннях, як Sea Breeze, сухопутних навчаннях", - заявив експерт.

Попри це, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок заявив, що альянс не розглядає військової підтримки Україні.

Раніше Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції на півночі Донецької області, де внаслідок дій проросійських сепаратистів захоплені адміністративні будівлі у кільканадцяти містах.

В неділю у міністерстві закордонних справ України заявили, що 17 квітня у Женеві представлять міжнародній спільноті конкретні докази причетності спецслужб Росії до того, що у зовнішньополітичному відомстві називають "сепаратистським заколотом і захопленням державних установ на сході України".

Керівництво Росії заперечило свою причетність до подій в Україні.