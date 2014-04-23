У Раді Федерації Росії наполягають, що Джемілєв не може в’їжджати до Криму

Копирайт изображения AP Image caption Мустафа Джемілєв в кінці 2013 року покинув пост голови Меджлісу кримськотатарського народу

П’ятирічна заборона на в’їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу і депутату парламенту України Мустафі Джемілєву є справжньою.

Про це на прес-конференції у Сімферополі заявила призначена сенатором Ради Федерації РФ від Криму Ольга Ковітіді.

У вівторок вранці пану Джемілєву при виїзді з Криму невідомі люди зачитали та вручили акт про заборону на в’їзд на територію Росії до 2019 року.

Він не підписав документ про його отримання і пообіцяв приїхати до Криму, "незважаючи на будь-які "постанови".

Сумніви щодо документу

Оголошуючи про заборону, сенатор Ради Федерації РФ від Криму Ольга Ковітіді не виключила, що вона може бути продовжена.

"В даному випадку обмеження на в'їзд є мірою вимушеною, тому що, на жаль, заяви, які звучать з вуст Джемілєва, не сприяють стабілізації ситуації в Криму. Я думаю, Мустафа-аґа одумається", - заявила вона.

"Ми не ставимо питання про притягнення до кримінальної відповідальності, ми сьогодні лише просимо його не приїжджати сюди, щоб не розгойдувати човен", - додала сенатор.

Утім, як повідомила прес-служба Меджлісу, сам "акт" не має будь-яких підписів та печаток.

У вівторок Федеральна міграційна служба (ФМС) Росії заперечила автентичність цього документа, назвавши його "папірцем".

"Ми до цього ніякого відношення не маємо і не брали в цьому жодної участі", - заявив у середу на прес-конференції в Сімферополі представник ФМС у Криму Юрій Звягінцев.

Сергій Аксьонов, невизнаний Києвом кримський лідер, сказав журналістам, що не бачив документу, згідно з яким пану Джемілєву заборонений в’їзд до Криму. Він заявив, що лідер кримських татар може приїжджати на півострів, коли йому зручно, але тільки якщо "готовий підтримувати ті дії, які проводить сьогодні уряд Республіки Крим та Державна Рада".

Погрози голові Меджлісу

Сенатор Ольга Ковітіді на прес-конференції також пригрозила забороною на в’їзд голові Меджлісу, депутату кримського парламенту Рефату Чубарову, якщо той не припинить діяльність, спрямовану, як вона висловилась, на "розпалюванням та дестабілізацією ситуації".

Обмеження на в'їзд є мірою вимушеною, тому що, на жаль, заяви, які звучать з вуст Джемілєва, не сприяють стабілізації ситуації в Криму Ольга Ковітіді, сенатор Ради Федерації Росії від Криму

Пан Чубаров активно критикує кримську владу за дискримінацію та недотримання прав кримських татар.

"Я упевнена, що Рефат Чубаров зробить відповідні висновки та зупиниться. Якщо він нас почує, він буде поряд з нами. Якщо не почує – піде слід за Джемілєвим", - заявила вона, додавши, що відповідне попередження пану Чубарову зробила республіканська прокуратура.

У прес-службі прокуратури ВВС Україна не підтвердили цю інформацію.

Сам Рефат Чубаров заявив, що ніхто не вручав йому ніякого попередження, передає прес-служба Меджлісу. Він впевнений, що сенатор "перебрала повноваження" і що "це є злочином з точки зору діючих на цій території законів".

"Вона скоїла другий злочин, оскільки погрожує мені", - зазначив глава представницького органу.

Реакція України та світу

Цілком очевидно, що це помста Росії Джемілєву за його чітку і безкомпромісну позицію щодо невизнання незаконної окупації Криму Євген Перебийніс, речник МЗС України

Україна обурена забороною на в'їзд в Крим "легендарному правозахиснику" Мустафі Джемілєву і вимагає відмінити її. Відповідну ноту українське МЗС направило на адресу зовнішньополітичного відомства Росії, повідомив на брифінгу речник українського МЗС Євген Перебийніс.

"Цілком очевидно, що це помста Росії Джемілєву за його чітку і безкомпромісну позицію щодо невизнання незаконної окупації Криму", - заявив він.

"Схоже, що радянські тоталітарні методи, які пережив багатостраждальний кримськотатарський народ під час сталінських депортацій, сьогодні починають реалізовуватися нинішньою російською владою", - зазначив спікер МЗС.

Спробу не допустити пана Джемілєва на рідну землю українське зовнішньополітичне відомство кваліфікує, як "прояв ксенофобії і шовінізму" і вимагає припинити "залякування і репресії" щодо кримських татар та українців.

МЗС Туреччини також висловило своє занепокоєно інформацією про можливу заборону на в’їзд до Криму лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву.