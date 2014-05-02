Київ підтвердив збиття вертольотів у Слов'янську

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав мирних жителів не виходити з домівок

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив, що о 4:30 ранку за місцевим часом у районі міст Слов'янськ і Краматорськ на південному сході країни почалася активна фаза антитерористичної операції.

Як зазначає український міністр, загинув пілот вертольота, є поранені.

За його словами, в цій операції беруть участь МВС, Національна гвардія і Збройні сили.

"На поточний момент взяті під контроль 9 блокпостів терористів у міській межі Слов'янська. Місто узяте в щільне кільце", - написав Аваков у Фейсбук.

За його словами, українській армії протистоять професійні найманці.

Активна фаза АТО

Аваков попросив жителів Слов'янська і Краматорська не виходити на вулиці. За його словами, залізничне сполучення в зоні проведення операції буде перекрито в найближчу годину, а рух по дорогах у районі Слов'янська обмежено до мінімуму.

Копирайт изображения AP Image caption Напередодні на блок-постах було спокійно

Антитерористичний центр при Службі безпеки України, між тим, підтвердив інформацію про те, що над Слов'янському були збиті два вертольоти збройних сил України.

Вранці в п'ятницю російські ЗМІ повідомили, що військові підрозділи України "почали штурм" Слов'янська, пославшись на представників "сил самооборони" міста.

Однак кореспондент ВВС у Слов'янську Сара Рейнсфорд каже, що не бачила ознак штурму - стрілянини і вибухів, про які повідомили сепаратистські "сили самооборони".

"Високопрофесійні найманці"

Антитерористичний центр при СБУ України і міністерство оборони повідомили, що під час АТО під Слов'янськом були збиті два військові вертольоти Збройних сил України.

Сьогодні вночі в районі Слов'янська збито 2 вертольоти Мі-24 ЗСУ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Заява міноборони

"Зазначене свідчить, що на території проведення АТО діють підготовлені, висококваліфіковані іноземні військові фахівці, а не місцеві мирні громадяни, які за свідченням російського керівництва мають зброю, придбану в мисливських магазинах", - наголошується в повідомленні, яке цитує агентство Інтерфакс-Україна.

Водночас у міністерстві оборони України повідомляють, що в ніч на п'ятницю над Слов'янському було збито 2 вертольоти Мі-24 Збройних сил України.

"Сьогодні вночі в районі Слов'янська збито 2 вертольоти Мі-24 ЗСУ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу", - повідомили в прес-службі відомства.

У відомстві додали, що кількість жертв уточнюється.

"Це означає, що ЗСУ протистоять добре підготовлені, до зубів озброєні, навчені диверсанти, які терористичними методами здійснюють подібні диверсійні вилазки", - зазначили в міноборони.

За різними даними, в результаті цього є як мінімум, один загиблий пілот, є постраждалі.