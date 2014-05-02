Київ підтвердив збиття вертольотів у Слов'янську
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив, що о 4:30 ранку за місцевим часом у районі міст Слов'янськ і Краматорськ на південному сході країни почалася активна фаза антитерористичної операції.
Як зазначає український міністр, загинув пілот вертольота, є поранені.
За його словами, в цій операції беруть участь МВС, Національна гвардія і Збройні сили.
"На поточний момент взяті під контроль 9 блокпостів терористів у міській межі Слов'янська. Місто узяте в щільне кільце", - написав Аваков у Фейсбук.
За його словами, українській армії протистоять професійні найманці.
Активна фаза АТО
Аваков попросив жителів Слов'янська і Краматорська не виходити на вулиці. За його словами, залізничне сполучення в зоні проведення операції буде перекрито в найближчу годину, а рух по дорогах у районі Слов'янська обмежено до мінімуму.
Антитерористичний центр при Службі безпеки України, між тим, підтвердив інформацію про те, що над Слов'янському були збиті два вертольоти збройних сил України.
Вранці в п'ятницю російські ЗМІ повідомили, що військові підрозділи України "почали штурм" Слов'янська, пославшись на представників "сил самооборони" міста.
Однак кореспондент ВВС у Слов'янську Сара Рейнсфорд каже, що не бачила ознак штурму - стрілянини і вибухів, про які повідомили сепаратистські "сили самооборони".
"Високопрофесійні найманці"
Антитерористичний центр при СБУ України і міністерство оборони повідомили, що під час АТО під Слов'янськом були збиті два військові вертольоти Збройних сил України.
"Зазначене свідчить, що на території проведення АТО діють підготовлені, висококваліфіковані іноземні військові фахівці, а не місцеві мирні громадяни, які за свідченням російського керівництва мають зброю, придбану в мисливських магазинах", - наголошується в повідомленні, яке цитує агентство Інтерфакс-Україна.
Водночас у міністерстві оборони України повідомляють, що в ніч на п'ятницю над Слов'янському було збито 2 вертольоти Мі-24 Збройних сил України.
"Сьогодні вночі в районі Слов'янська збито 2 вертольоти Мі-24 ЗСУ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу", - повідомили в прес-службі відомства.
У відомстві додали, що кількість жертв уточнюється.
"Це означає, що ЗСУ протистоять добре підготовлені, до зубів озброєні, навчені диверсанти, які терористичними методами здійснюють подібні диверсійні вилазки", - зазначили в міноборони.
За різними даними, в результаті цього є як мінімум, один загиблий пілот, є постраждалі.