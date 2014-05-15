Будапешт не вимагає від України автономію для угорців

Копирайт изображения AFP Image caption Заява Віктора Орбана щодо угорців Закарпаття викликала в Україні хвилю обурення

Угорщина офіційно заявила, що не вимагає від України створення національної територіальної автономії для угорської діаспори в Західній Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні, якого цитує Reuters.

Ця заява пролунала після того, як переобраний прем’єр-міністр Віктор Орбан розповів у суботу, що Угорщина буде добиватися створення автономії для угорців у країнах Східної Європи, у тому числі й Україні, де живе багатотисячна угорська діаспора.

Після таких слів МЗС України у вівторок викликало посла Угорщини для пояснень.

Проте глава закордонного відомства Угорщини, перебуваючи у Братиславі, заявив, що пан Орбан мав на увазі "самоврядування", а не територіальну автономію.

"Автономія може бути різною: як ми казали, персональна, культурна, територіальна… якраз слово "територіальна" в його промові вжите не було. Наголошую, не було жодного посилання на будь-яку територіальну автономію для угорської громади в Україні", - заявив пан Мартоні.

Наголошую, не було жодного посилання на будь-яку територіальну автономію для угорської громади в Україні Янош Мартоні, міністр закордонних справ Угорщини

Він додав, що стосунки між угорською громадою та новим проєвропейським урядом в Києві "прекрасні".

Скандальний виступ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи минулого тижня в парламенті вперше після свого третього обрання на керівну посаду, говорив про гідність та вагомість угорців у євроспільноті.

Однак його виступ спричинив справжню хвилю емоцій і обговорення в Україні, зокрема на Закарпатті, повідомляє наш кореспондент з Ужгорода Олександр Попович.

Саме тут мешкає найчисельніша в Україні угорська громада - близько 150 тисяч осіб.

Пан Орбан згадав у своїй промові про закордонних угорців, що живуть у районі Карпатського басейну. Українські ЗМІ поширили інформацію про те, що прем’єр начебто заявив про необхідність автономії і подвійного громадянства для угорців, які живуть у сусідніх країнах, зокрема в Україні.

Однак, як виглядає, подаючи цю новину, українські журналісти змішали різні частини промови Орбана у єдиний меседж, каже наш кореспондент.

За даними Reuters, прем’єр справді говорив про автономію для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Однак щодо України його слова були такі: "Угорці з Карпатського басейну мають право на подвійне громадянство, права громад та самоврядування. Цю позицію ми будемо представляти у міжнародній політиці".

У вівторок глава польського уряду Дональд Туск розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його нібито заяву про необхідність автономії для угорців, котрі живуть в Україні.