Експерти: Ахметов бере відповідальність за Донбас

Копирайт изображения AFP Image caption Найбагатша людина України засудила діяльність "Донецької народної республіки"

Засудження сепаратизму та "Донецької народної республіки" Рінатом Ахметовим експерти оцінюють як спробу відновити авторитет у регіоні та взяти Донбас під контроль.

У понеділок ввечері Рінат Ахметов оприлюднив звернення до мешканців Донбасу. Він закликав трудові колективи вийти у вівторок на попереджувальний протест проти самопроголошеної "Донецької народної республіки", а озброєних людей на вулицях назвав "бандитами та мародерами".

Експерти називають таку радикальну оцінку ДНР спробою Ріната Ахметова відновити свій авторитет, взяти область під контроль регіон та забезпечити проведення тут президентських виборів, які обіцяли зірвати представники проросійських активістів.

У понеділок озброєні бойовики на кілька годин заблокували управління Донецької залізниці, що на кілька годин паралізувало вантажні перевезення в регіоні. Це вдарило по підприємствах Ріната Ахметова.

47-річний Рінат Ахметов вважається найбагатшою людиною України. Журнал Forbes оцінює його статки в 15,4 млрд доларів. Сфера бізнес-інтересів - металургія та паливно-енергетичний сектор.

Правда Ахметова

Колишній соратник Ріната Ахметова по Партії регіонів Тарас Чорновіл розповів BBC Україна, що бізнесмен не любить "викрутасів", і якщо щось озвучує, то це – правда.

Остання його заява хороша та правильна, але дуже запізніла Тарас Чорновол, колишній депутат від ПР

"Остання його заява хороша та правильна, але дуже запізніла. Вона говорить про його ставлення до сепаратистів, але він розуміє, що звичайні попереджувальні страйки на підприємствах не зупинять сепаратистів", - вважає пан Чорновіл.

На його думку, це аргумент в пропагандистській війні – "працюючий Донбас за єдність, а бунтують - бандити, бомжі чи заслані диверсанти".

"Реальні кроки, які він може вжити, Ахметов замовчав. Про них ми можемо здогадуватися. Якщо у Ахметова є вплив, якщо він ще контролює ситуацію, то завтра ми можемо почути, що кудись зник Губарєв, кудись подівся Пономарьов, а "Стрєлок" поїхав у Росію, але туди не доїхав", - вважає пан Чорновіл.

Таку різку заяву він схильний пов’язувати у тому числі й з вчорашнім захопленням Донецької залізниці, а також тим, що Росія відмовилась вводити війська на Донбас, а тому пану Ахметову треба відновлювати свої позиції.

Модель Коломойського

"Ахметов бере владу на Донбасі в свої руки", - заявив BBC Україна політолог Вадим Карасьов.

Ахметов продовжує гру з центральною владою, сепаратистами і Путіним Вадим Карасьов, політолог

Він вважає, що бізнесмен довго вичікував, вів певні ігри, проте втомився від слабкості центральної влади та наглості сепаратистів.

"Він розуміє, що посилення центральної влади у регіоні не у його інтересах, і посилення сепаратистів теж не в його інтересах, а тому повторює модель Коломойського без формального призначення губернатором", - вважає пан Карасьов.

Зауважимо, що губернатор Донецької області Сергій Тарута раніше заявляв, що Рінат Ахметов повністю підтримував його роботу. Водночас самопроголошений губернатор ДНР Павло Губарєв в одному з інтерв’ю вказував, що саме Рінат Ахметов фінансував сепаратистський рух Донбасу. Цю заяву прес-служба донецької обласної організації Партії регіонів спростувала.

"Безумовно, Ахметов продовжує гру з центральною владою, сепаратистами і Путіним. Щоб центральна влада була присутня на території, але не ігнорувала Ахметова, щоб сепаратисти були слабкі, а стосунки з Путіним продовжувались, щоб не шкодити бізнесу", - вважає Вадим Карасьов.

Ахметов відчув, що його слова і авторитет перестали діяти як раніше, тому він шукає свою нішу "модератора" консолідації регіону Андрій Єрмолаєв, політолог

Експерт вказує, що заява пана Ахметова може свідчити про бажання забезпечити проведення президентських виборів на Донбасі.

"У іншому випадку верх візьмуть сепаратисти, а в цьому разі вплив Ахметова значно зменшиться", - вважає він.

Втрата авторитету

"Рінат Ахметов раніше робив загальні заяви, але від нього чекали більш активних дій щодо сепаратистів. Він відчув, що його слова і авторитет перестали діяти як раніше, тому він шукає свою нішу "модератора" консолідації регіону. Якщо його слово не спрацює, його авторитет буде підірвано", - заявив в коментарі BBC Україна директор Інституту стратегічних досліджень у часи президентства Віктора Януковича Андрій Єрмолаєв.

Найближчим часом навколо Ахметова сформується певна коаліція людей та організацій, яка почне наводити порядок на Донбасі Сергій Ткаченко, голова донецького відділення КВУ

Місцевий донецький експерт Сергій Ткаченко з Комітету виборців вказує, що Рінат Ахметов нарешті зайняв чітку проукраїнську позицію.

"Можна передбачити, що найближчим часом навколо Ахметова сформується певна коаліція людей та організацій, яка почне наводити порядок на Донбасі", - заявив Сергій Ткаченко BBC Україна.

Депутат-мажоритарник від Донецької області з Партії регіонів Владислав Лук’янов визнає, що позиція ДНР була нереалістичною.

"Одна справа говорити про більшу самостійність регіону в межах України, а інша – ставити питання розділу держави. Така позиція більше нагадує авантюру", - вважає пан Лук’янов.

У регіоні для багатьох дуже важлива думка Ріната Ахметова й, дивлячись на його рішення, займають певну позицію Владислав Лук'янов, член парламенту від Партії регіонів

"У регіоні для багатьох дуже важлива думка Ріната Ахметова й, дивлячись на його рішення, займають певну позицію. Тому його заява може стабілізувати ситуацію", - заявив BBC Україна Владислав Лук’янов.

Щоправда, спілкуючись з активістами проросійського руху Донецька, часто доводилось чути про зневіру у регіоні як у Партії регіонів, так і у постаті Ріната Ахметова.

У вівторок вдень на низці підприємств відбувся попереджувальний страйк, до чого закликав Рінат Ахметов. У Донецьку має відбутися загальнонаціональний круглий стіл примирення, від спроможності провести який владою Донбасу можна буде робити висновок щодо того, хто насправді контролює ситуацію у регіоні.