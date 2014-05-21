Вибори в Сумах: "чортова дюжина"

Марина Фільченко

для ВВС Україна, Суми

21 травня 2014 Оновлено: 22 травня 2014

Автор фото, UNIAN

Міськвиборчком зареєстрував 13 кандидатів на крісло мера Сум, місцеві оглядачі називають їх "чортова дюжина". Серед претендентів є як відомі політики, які мають величезні шанси очолити місто, так і "темні коники".

Серед найбільш вірогідних кандидатів:

Анатолій Жук, директор департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, безпартійний, самовисуванець, якого підтримав екс-мер Сум Геннадій Мінаєв,

Сергій Клочко, заступник директора ДФ "Еридан", який в 2005 році одразу після помаранчевої революції виконував обв’язки міського голови, самовисуванець;

Євген Косяненко, директор ТОВ "Керуюча компанія "Коменерго-Суми", безпартійний, само висуванець,

Олександр Лисенко, секретар Сумської міської ради, в.о. міського голови, член партії ВО "Батьківщина", висунутий Сумською міською партійною організацією ВО "Батьківщина";

Олексій Мовчан, тимчасово безробітний, член Партії регіонів, кандидат від Сумської міської організації "Партія регіонів" який до відсторонення після лютневих подій, був секретарем міської рад;

Микола Сурженко, член партії "Правий сектор", керівник обласної організації.

Передвиборча гонитва розпочалася ще в лютому, коли міський голова Геннадій Мінаєв добровільно пішов у відставку. Свій крок він пояснив тим, що після політичних перипетій в країні просто не бачить себе на цій посаді, і вважає, що країні потрібне тотальне перезавантаження влади.

Соратники ж пана Мінаєва говорять, що мера надломив вчинок агресивно налаштованих сил, які у Сумах під час поховання героя Небесної сотні Олексія Братушки не дали йому змоги пройти до труни, а потім закидали яйцями.

"Я не зрадив. Я очистив, за законами революції, дорогу новій владі. Лише вибори можуть все вирішити і заспокоїти суспільство. Всі на вибори. І керуйте містом, якщо вам довірить громада", - заявив політик.

Підприємець чи ні?

Майже одразу з добровільною відставкою Геннадія Мінаєва розпочалася боротьба за мерське крісло. І першим претендентом, і одночасно новообраним секретарем міської ради став бютівець Олександр Лисенко. Втім, не встиг він приступити до виконання своїх обов’язків і висловити своє бажання балотуватися на посаду міського голови, як в соціальних мережах почали з’являтися дані про те, що пан Лисенко офіційно ще й займається підприємницькою діяльністю на ринку перевезень – утримує кілька маршруток, що суперечить чинному законодавству, кандидата навіть почали звинувачувати у корупції і лукавстві при заповненні декларації про доходи.

Минулого тижня Олександр Лисенко продемонстрував громадськості документ про закриття підприємницької діяльності і запевнив, що заяву написав ще на початку березня, хоча фактично більше двох років, як вже не займається бізнесом.

Ще один претендент - офіційний наступник Геннадія Мінаєва Анатолій Жук, який майже два роки працював у його команді на посаді директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради і якого звинувачують у наявності погашеної судимості за зберігання зброї та хуліганство. Останнє офіційно підтвердив Геннадій Мінаєв.

А потім поскаржився на те, що була здійснена спроба затримати Анатолія Жука, щоб відправити кандидата в мери в слідчий ізолятор. Сам Анатолій Жук переконаний, що у такий спосіб з ним намагалися звести рахунки.

Рівні шанси

Сама ж кампанія розгорнулася не на жарт, політики подорожують по дворах сумчан, не гребують позаглядати по смітниках та випробувати дитячі гойдалки. Вони з’являються на дитячих святах, відвідують спортивні змагання, зустрічаються зі студентами, обіймаються, роблять фото на згадку.

Найбільш кумедно передвиборча гонитва виглядає у соціальних мережах, саме тут розгортається не просто протистояння, а справжня агітаційна війна. Наприклад Анатолію Жуку придумали прапор із маленькими емблемами - хрущами, а Олександра Лисенка зображають з лінійкою, бо колись він проводив акцію з вимірювання глибини сумських калюж, потім ось так в народі і з’явилось "Саша-лінійка".

Але водночас соціологи говорять, що сумчани досить непрогнозований електорат, і хто переможе - вже вирішуватиме той відсоток людей, який таки дійде до дільниці.

Наприклад, голова Сумського міського відділення Комітету виборців України Олексій Захарченко заявляє: "Соцопитування різних штабів показують, що ситуація неоднозначна, і перемогу може здобути будь-хто з них. А за умов такої конфронтації у іншого залишається єдиний шлях – піти у глибоку і деструктивну опозицію. Звісно, що користі місту від такого розвитку сценарію буде мало, незалежно від того, хто саме стане мером".

"Кампанію з виборів Сумського міського голови – міста, яке одне з перших в Україні офіційно підняло прапор Євросоюзу, – важко назвати такою, що відбувається за європейськими стандартами", - каже пан Захарченко.

Олександр Хоруженко, директор Центру досліджень регіональної політики, також переконаний, що шанси виграти самі вибори є практично в кожного.

"Я з самого початку про це говорив. Так воно зрештою і є. ... На день голосування думаю різниця між прихильниками Лисенка та Жука буде мінімальною. І тому особливо важливим є громадський контроль над виборчим процесом. На перемогу остаточно вплине рейтинг Тимошенко і явка виборців", - розповідає експерт.