У перестрілках на Донбасі загинули понад 10 військових

22 травня 2014

Міністерство оборони України підтвердило, що у Донецькій та Луганській областях відбулися бої між українськими військовими та озброєними сепаратистами.

Згідно із повідомленнями, внаслідок інцидентів загинули щонайменще 11 українських вояків.

Міністерство каже, що поблизу міста Волноваха на Донеччині українських вояків обстріляли із засідки: "відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України".

Речник міністерства оборони наразі підтвердив загибель восьми вояків.

Тим часом журналісти агенції Associated Press сказали, що бачили щонайменше 11 тіл, а російські ЗМІ повідомляють про 15 загиблих солдатів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Парубій сказав: "Цієї ночі відбулась серія терористичних атак на позиції наших силовиків"

Він додава, що всі а"таки диверсантів" у Донецькій і Луганських областях відбито.

Пан Парубій також підтвердив втрати з обох сторін.

Підвищена активність перед виборами

За його словами, 11 районів на півночі Луганської області перебувають під контролем української влади. Захід і південь Донецької області "відгороджено українськими блокпостами для того, щоб не допустити прориву диверсантів і створити умови для проведення виборів".

Секретар РНБО прогнозує найближчими днями підвищення активності на Донбасі для зриву виборів.

"У ніч з 21 на 22 травня сталося кілька нападів диверсійно-терористичних груп на підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням у визначених районах", - повідомило у четвер вранці українське міністерство оборони.

В міністерстві також сказали, що біля Рубіжного в Луганській області загинув один український військовий, двоє – зазнали поранень.

За даними міноборони, це сталося внаслідок обстрілу "колони військової техніки, яка здійснювала передислокацію і активних дій не вела".