Москва запевняє, що відводить війська від українського кордону

22 травня 2014

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Міноборони Росії запевняють, що ешелони з військами відправили від кордону до місць постійної дислокації

Російське міністерство оборони оголосило про відведення військ від кордону з Україною і про повернення їх до пунктів постійної дислокації.

Згідно з повідомленням російського оборонного відомства, 21 травня з Ростовської, Бєлгородської, Брянської областей відправили чотири залізничних ешелони і 15 літаків Іл-76 з військами, що брали участь навчаннях.

В Держприкордонслужбі України зазначають, що за останній тиждень активність російських військ на кордоні з Україною значно знизилась. Проте факт відведення військ українські прикордонники не коментують.

Певне пересування російських військ біля кордону помітили США.

Заяви про передислокацію російських військ лунають на тлі загострення ситуації на українському кордоні. В ніч з 21 на 22 травня в Луганській області прикордонники відбили три атаки озброєних людей, які з гранатометами та кулеметами намагались захопити прикордонний підрозділ.

Також у вівторок, 21 травня, російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір України на ділянці Сумського прикордонного загону.

Знижена активність

В Держприкордонслужбі України заявляють, що помітили зниження активності російських військ на кордоні з Україною за останній тиждень

Впродовж останніх кількох днів українські прикордонники не спостерігали жодних російських військ біля українського кордону, крім випадку вертольоту Мі-8, який нещодавно порушив повітряний кордон.

"Раніше ми спостерігали проліт військ вздовж кордону вертольоті, винищувачів, а також під’їзд бронетехніки до кордону, особового складу. Такі випадки були масовими. То зараз цього ми не спостерігаємо", - зазначили в прес-службі.

Щодо відведення російських військ від кордону, було зазначено, що основні сили РФ розташовуються на глибині 10 км від кордону не в зоні видимості прикордонників, тому в Держприкордонслужбі не можуть коментувати, чи були російські війська передислоковані далі вглиб країни.

Російські маневри

Повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін розпорядився повернути війська, які брали участь у навчаннях в прикордонних з Україною областях, з'явилося на сайті Кремля ще в понеділок.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що дав наказ відвести війська, щоб "створити додаткові доброзичливі умови для майбутніх виборів на Україні, щоб не було спекуляцій".

Офіційно це вже другі навчання РФ за кілька місяців, що проходили на кордоні з Україною.

Раптова перевірка боєготовності російських військ почалася ще наприкінці лютого. Наказ про закінчення навчань було віддано ще 4 березня.

Однак після офіційного закінчення навчань представники НАТО повідомили про те, що кілька десятків тисяч російських військовослужбовців продовжують перебувати біля українського кордону.

Російська влада називали звинувачення в нарощуванні військ необґрунтованими.

24 квітня міністр оборони Сергій Шойгу попередив про початок планової фази військових навчань на полігонах в прикордонних з Україною районах.