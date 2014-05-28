Міноборони: У Слов'янську бойовики стріляють у житлових кварталах

Копирайт изображения AFP

В середу у Слов'янську тривають бої - є загиблі серед мирного населення. У Донецьку стрілянина в місті поки вщухла.

Про нові бої в Слов'янську повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

"Ополченці обстрілюють вогневі точки супротивника, але гинуть при цьому мирні жителі міста ... тобто противник для терористів з автоматичним гранатометом мирні жителі Слов'янська", - йдеться у його повідомленні

За даними пана Селезньова, бойовики обстрілювали житлові квартали та територію школи в Слов'янську.

Він також пише, що озброєні сепаратисти рухаються містом та перевозять зброю на каретах швидкої допомоги.

В свою чергу Міністерство оборони України наголошує, що військовослужбовці Збройних Сил України, які беруть участь в АТО, як і представники інших силових структур України, не ведуть вогонь по житлових кварталах навіть за умов, коли в цих районах розташовані вогневі позиції бойовиків, з яких вони ведуть обстріл блокпостів військових.

Раніше мешканці Слов'янська писали у соцмережах, що в місті в середу знову чути сильні вибухи.

За повідомленнями, в місті ввімкнули сирену громадянської оборони, дехто з мешканців ховається в підвалах.

26 травня в місті було обстріляно мікрорайон Артема, внаслідок чого загинув щонайменше один мешканець міста. Точних даних щодо постраждалих немає.

Раніше бойовики обстріляли житлові райони міста Рубіжне Луганської області і тамтешні блокпости сил антитерористичної операції - про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Самі сепаратисти у коментарі агенції "Інтерфакс" заявили, що вогонь відкрили українські силовики.

Протистояння в Донецьку

Ситуація залишається напруженою і в Донецьку, де мерові довелося спростовувати повідомлення про плани щодо "зачистки" міста і евакуації людей.

При цьому речник так званої "Донецької народної республіки" у середу заперечив розповсюджену в ЗМІ інформацію про те, що в Донецьку сепаратисти запровадили комендантську годину.

Станом на 13.30 стрілянина в Донецьку вщухла, повідомив сайт мера міста.

Донецька міська рада не підтверджує інформацію про перестрілки в інших районах міста, окрім як в районі обласного управління СБУ.

"Також спростовуємо інформацію про захоплення якихось нових будівель", - ідеться в повідомленні.

Міська влада просить донеччан зберігати спокій, не наближатися до місць збройного протистояння і не виходити з дому без крайньої потреби.

Вогонь у Рубіжному

За словами пана Тимчука, вогонь у житловому кварталі на вулиці Трудова у Рубіжному вели із автоматичних гранатометів та мінометів.

"Постраждалих серед військовослужбовців немає. Дані щодо можливих жертв серед мирного населення уточнюються. Українські силовики відповідь вогонь у бік житлових кварталів не відкривали", - написав він у себе на Facebook.

Напередодні речник АТО Владислав Селезньов повідомляв, що "з метою дискредитації українських силовиків" житлові квартали Слов'янська та Семенівки обстріляли із самохідної артилерійської установки "Нона", яку раніше захопили бойовики. Внаслідок обстрілу серед мирних жителів є вбиті та поранені, написав він на своїй сторінці у Facebook.

Кореспондент ВВС Україні повідомляв про те, що у Слов'янську зруйнували житловий будинок. Точної інформації про кількість жертв досі немає.

Напередодні виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський запевнив, що перед керівництвом антитерористичної операції стоїть чітке завдання - вести бойові дії виключно у місцях скупчення загонів озброєних сепаратистів.

Кореспонденти із Донецька передають, що після застосування авіаударів силами АТО у донецькому аеропорту і подальших боїв на вулицях міста суттєво поменшало людей.

Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко у вівторок спростував інформацію про підготовку "зачистки" міста силами антитерористичної операції та евакуації донеччан.

"Ніхто не планує зачищати місто. Ніхто не закликав мешканців міста залишити Донецьк", – заявив він у відеозверненні, опублікованому на сайті міської голови та міської ради Донецька, згадавши, що дані про підготовку до евакуації розповсюджують російські медіа.