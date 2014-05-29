За чиїм наказом воюють чеченці на сході України

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Інформація про появу в Донецьку озброєних вихідців з Кавказу з'явилися кілька тижнів тому, коли на блокпостах поблизу міста з'явилися написи "батальйон Восток".

Підрозділ з такою назвою кілька років тому входив до складу російської армії, командував ним полковник Сулим Ямадаєв. Батальйон, до складу якого здебільшого входили жителі Чечні, прославився своїми ефективними діями під час російсько-грузинської війни 2008 року. Проте потім батальйон розформували. Братів Ямадаєвих незлюбило чеченське керівництво, згодом майже усіх їх вбили.

Батальйон "Восток", що з'явився у Донецьку, за словами представників самопроголошеної "Донецької народної республіки", до російського підрозділу не має жодного стосунку.

Але під час бою за аеропорт Донецька у понеділок ми бачили кілька людей, схожих на вихідців з Кавказу. У загальній метушні вони трималися відокремлено. Уміло займали позиції, чітко координувалися між собою.

Одна з груп засіла у "зеленці" зовсім поруч з нашою знімальною групою. Попросили не знімати їх. У їхній мові було чути кавказький акцент.

Я звернула увагу на їхню зброю. Майже у всіх були автомати АКС-74У з дорогими "обвісами" (додатковими аксесуарами, які поліпшують ті чи інші характеристики зброї). Людина, яка нещодавно долучилася до складу якогось збройного формування, навряд чи зможе стільки інвестувати у свою зброю.

"Найманцям можна, а чеченцям не можна?"

Незабаром після бою за аеропорт поранених почали доставляти до лікарень Донецька. Мер міста заявив, що серед постраждалих в ході перестрілок є вісім росіян, у тому числі і жителі Чечні.

FТ: Чеченські бойовики на сході України Британська газета Financial Times повідомила в середу, що її кореспондент зустрівся у Донецьку біля будівлі обласної лікарні з групою озброєних людей, які підтвердили, що вони входять до чеченського підрозділу, який прибув до Донецька за розпорядженням Рамзана Кадирова тиждень тому. За інформацією газети, рахунок чеченських бойовиків, що воюють в Україні, йде на десятки. Як заявив один з бійців на їм'я Зелимхан в розмові з кореспондентом газети, Рамзан Кадиров особисто віддав наказ про їхню відправку до Донецька. За його словами, їх підрозділ називається "дикою дивізією". За словами цих людей, один з їхніх товаришів був убитий в зіткненні з українськими силовиками, і тепер вони мають намір помститися за його загибель.

У палату до поранених не пускають, проте поділитися враженнями погоджуються вцілілі учасники бою.

"Так, в нашому складі воюють хлопці з Чечні. І не тільки з Чечні, з Осетії ще приїхали. Відразу видно, з досвідом хлопці, не те, що ми", - каже мені один з бійців "народного ополчення Донецька".

"Я хоч в армії і служив, але про бої в міських умовах нічого не знаю. А вони в такій війні як вдома почуваються. Дуже допомогли нам", - зазначає боєць.

Наявність вихідців з Чечні в рядах "народного ополчення ДНР" нам підтвердили і бійці батальйону "Восток". Вони повідомили, що декілька їхніх "чеченських братів полягли в бою" і залишилися в полі поблизу аеропорту. Ця територія зараз є фактично нейтральною смугою, яку прострілюють з обох сторін.

"Не можемо хлопців забрати, а вони ж мусульмани. Треба б до заходу сонця поховати", - поскаржився один з "ополченців".

Під кінець дня я зустрічаю озброєних людей, схожих на вихідців з Кавказу, на одному з блокпостів.

"Хлопці, а ви з Чечні сюди приїхали? Або з Осетії?" - запитую я. Озброєні чоловіки дивляться на мене і посміхаються. Один з них хоче щось сказати, але його осмикує командир.

"Найманцям всіляким приїжджати сюди можна, а чеченцям і осетинам, значить, не можна?" - запитує він мене у відповідь і просить відійти "з можливої лінії вогню".

Копирайт изображения AP Image caption Підрозділ "Батальйон Схід" кілька років тому входив до складу армії РФ

"Багатонаціональне ополчення"

Офіційний представник самопроголошеної ДНР на наше запитання про військову допомогу з Кавказу відповів обережно.

"Є в наших рядах чеченці, але я не можу сказати, що вони складають основу ополчення", - каже командир "народного ополчення Донецька" Мирослав Руденко.

"Більше того, ці чеченці - вони не приїжджі. Вони - частина багатонаціонального народу Донбасу. У нас тут більше 130 національностей проживає. Всі піднімаються на захист простих людей від свавілля київської хунти. І жителі Донецька піднімаються, і кращі сини Росії приїжджають нам на допомогу", - зазначив пан Руденко.

Висловився на цю тему і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Він заявив, що не відправляв солдатів в Україну воювати на боці самопроголошеної ДНР.

"Чечня є одним з суб'єктів Російської Федерації, і, відповідно до Конституції РФ, не має збройних сил. Якщо ж у зоні конфлікту хтось бачив чеченця, то це його особиста справа", - сказав Кадиров.

За його словами, є три мільйони чеченців, дві третини з яких живуть за межами Чеченської республіки. "Ми не можемо і не повинні знати, хто з них куди їде", - додав Кадиров.

Водночас, за повідомленням лондонської Financial Times, десятки чеченців прибули воювати на схід України за прямим наказом з Грозного.

Виходить, що участь чеченців у боях на південному сході України ніхто не заперечує. Головне питання в тому, чи діють вони тут за своєю ініціативою, чи виконують чийсь наказ? Дати однозначну відповідь поки що важко.

Але нещодавні події показують, що прибуття людей, схожих на вихідців з Кавказу, істотно посилило боєздатність так званого "народного ополчення Донбасу". І цей факт усі сторони трактують на свою користь.

Самопроголошена ДНР заявляє, що її дії підтримують все більше людей. А офіційний Київ знову вказує на те, що події на південному сході розвиваються не без участі Росії.