За чиїм наказом воюють чеченці на сході України
Інформація про появу в Донецьку озброєних вихідців з Кавказу з'явилися кілька тижнів тому, коли на блокпостах поблизу міста з'явилися написи "батальйон Восток".
Підрозділ з такою назвою кілька років тому входив до складу російської армії, командував ним полковник Сулим Ямадаєв. Батальйон, до складу якого здебільшого входили жителі Чечні, прославився своїми ефективними діями під час російсько-грузинської війни 2008 року. Проте потім батальйон розформували. Братів Ямадаєвих незлюбило чеченське керівництво, згодом майже усіх їх вбили.
Батальйон "Восток", що з'явився у Донецьку, за словами представників самопроголошеної "Донецької народної республіки", до російського підрозділу не має жодного стосунку.
Але під час бою за аеропорт Донецька у понеділок ми бачили кілька людей, схожих на вихідців з Кавказу. У загальній метушні вони трималися відокремлено. Уміло займали позиції, чітко координувалися між собою.
Одна з груп засіла у "зеленці" зовсім поруч з нашою знімальною групою. Попросили не знімати їх. У їхній мові було чути кавказький акцент.
Я звернула увагу на їхню зброю. Майже у всіх були автомати АКС-74У з дорогими "обвісами" (додатковими аксесуарами, які поліпшують ті чи інші характеристики зброї). Людина, яка нещодавно долучилася до складу якогось збройного формування, навряд чи зможе стільки інвестувати у свою зброю.
"Найманцям можна, а чеченцям не можна?"
Незабаром після бою за аеропорт поранених почали доставляти до лікарень Донецька. Мер міста заявив, що серед постраждалих в ході перестрілок є вісім росіян, у тому числі і жителі Чечні.
У палату до поранених не пускають, проте поділитися враженнями погоджуються вцілілі учасники бою.
"Так, в нашому складі воюють хлопці з Чечні. І не тільки з Чечні, з Осетії ще приїхали. Відразу видно, з досвідом хлопці, не те, що ми", - каже мені один з бійців "народного ополчення Донецька".
"Я хоч в армії і служив, але про бої в міських умовах нічого не знаю. А вони в такій війні як вдома почуваються. Дуже допомогли нам", - зазначає боєць.
Наявність вихідців з Чечні в рядах "народного ополчення ДНР" нам підтвердили і бійці батальйону "Восток". Вони повідомили, що декілька їхніх "чеченських братів полягли в бою" і залишилися в полі поблизу аеропорту. Ця територія зараз є фактично нейтральною смугою, яку прострілюють з обох сторін.
"Не можемо хлопців забрати, а вони ж мусульмани. Треба б до заходу сонця поховати", - поскаржився один з "ополченців".
Під кінець дня я зустрічаю озброєних людей, схожих на вихідців з Кавказу, на одному з блокпостів.
"Хлопці, а ви з Чечні сюди приїхали? Або з Осетії?" - запитую я. Озброєні чоловіки дивляться на мене і посміхаються. Один з них хоче щось сказати, але його осмикує командир.
"Найманцям всіляким приїжджати сюди можна, а чеченцям і осетинам, значить, не можна?" - запитує він мене у відповідь і просить відійти "з можливої лінії вогню".
"Багатонаціональне ополчення"
Офіційний представник самопроголошеної ДНР на наше запитання про військову допомогу з Кавказу відповів обережно.
"Є в наших рядах чеченці, але я не можу сказати, що вони складають основу ополчення", - каже командир "народного ополчення Донецька" Мирослав Руденко.
"Більше того, ці чеченці - вони не приїжджі. Вони - частина багатонаціонального народу Донбасу. У нас тут більше 130 національностей проживає. Всі піднімаються на захист простих людей від свавілля київської хунти. І жителі Донецька піднімаються, і кращі сини Росії приїжджають нам на допомогу", - зазначив пан Руденко.
Висловився на цю тему і голова Чечні Рамзан Кадиров.
Він заявив, що не відправляв солдатів в Україну воювати на боці самопроголошеної ДНР.
"Чечня є одним з суб'єктів Російської Федерації, і, відповідно до Конституції РФ, не має збройних сил. Якщо ж у зоні конфлікту хтось бачив чеченця, то це його особиста справа", - сказав Кадиров.
За його словами, є три мільйони чеченців, дві третини з яких живуть за межами Чеченської республіки. "Ми не можемо і не повинні знати, хто з них куди їде", - додав Кадиров.
Водночас, за повідомленням лондонської Financial Times, десятки чеченців прибули воювати на схід України за прямим наказом з Грозного.
Виходить, що участь чеченців у боях на південному сході України ніхто не заперечує. Головне питання в тому, чи діють вони тут за своєю ініціативою, чи виконують чийсь наказ? Дати однозначну відповідь поки що важко.
Але нещодавні події показують, що прибуття людей, схожих на вихідців з Кавказу, істотно посилило боєздатність так званого "народного ополчення Донбасу". І цей факт усі сторони трактують на свою користь.
Самопроголошена ДНР заявляє, що її дії підтримують все більше людей. А офіційний Київ знову вказує на те, що події на південному сході розвиваються не без участі Росії.