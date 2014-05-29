США непокоїть можлива присутність в Україні бійців з Чечні

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Держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим висловив стурбованість повідомленнями про іноземних бійців, зокрема чеченців, які дістаються до України з Росії.

Про це у четвер повідомила представник держдепу Дженніфер Псакі.

Пан Керрі також наголосив на необхідності, аби Москва припинила підтримувати сепаратистів в Україні і закликала їх скласти зброю.

Так званий прем'єр-міністр самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Бородай у четвер заявив, що до Росії були відправлені тіла 34-х "добровольців з РФ", загиблих в результаті бойових дій в аеропорту.

Крім того, російськомовний портал "Кавказький вузол" повідомив з посиланням на місцевих жителів, що за останню добу до Чечні були доставлені тіла бійців, загиблих під час сутичок на Донеччині.

Як стало відомо виданню, до північнокавказької республіки привезли від 35 до 45 тіл, але у російських силових відомствах цю інформацію не коментують.

Чутки про появу в Донецьку озброєних вихідців з Кавказу почали ширитися кілька тижнів тому.

Участь чеченців в боях на південному сході України ніхто не заперечує, але точної інформації про те, чи діють вони за своєю ініціативою або виконують чийсь наказ, поки що немає.

Як зазначає кореспондент ВВС Ольга Івшина, нещодавні події свідчать, що прибуття людей, схожих на вихідців з Кавказу, істотно посилило боєздатність сепаратистів Донбасу.

У сюжеті CNN бійці одного з батальйонів, що діють на сході України, визнали, що вони є "добровольці з Російської Федерації, кадирівці".

Водночас глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що не відправляв солдат до України воювати на боці проросійських сепаратистів.