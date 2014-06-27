Порошенко продовжив перемир’я на 72 години

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Після наради з силовиками Петро Порошенко оголосив про продовження режиму незастосування сили до 22.00 понеділка 30 червня.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті президента.

Як зазначається у повідомленні, Україна очікує, що за цей час відбудеться:

закриття пунктів вербування найманців на території Російської Федерації;

припинення пересування незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей.

Водночас зведення укріплень, що заважатимуть мирному життю мешканців Донбасу, буде вважатися порушенням режиму припинення вогню, повідомляють в Адміністрації президента.

"У разі недотримання умов режиму незастосування сили, Україна залишає за собою право дострокового припинення цього режиму", - зазначили у прес-службі глави держави.

Крім того, в Адміністрації президента процитували висновки ухвалені Європейською Радою і висловили очікування, що "до понеділка 30 червня будуть зроблені наступні кроки":

розпочато практичну імплементацію мирного плану президента України;

забезпечено моніторинг режиму припинення вогню під наглядом місії ОБСЄ та ефективного контролю за ділянкою українсько-російського кордону на території дії АТО;

передано під контроль Державної прикордонної служби України пуктів перетину кордону (Ізварино, Должанський, Червонопартизанськ) та відновлено їх діяльність;

звільнено усіх заручників, в тому числі спостерігачів ОБСЄ.

Позиція бойовиків

У п'ятницю, 27 червня, під час консультацій тристоронньої контактної групи "прем'єр-міністр" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Бородай пообіцяв, що сепаратисти припинять вогонь до 30 червня - слідом за продовженням перемир'я з боку президента Петра Порошенка.

При цьому Бородай заявив, що говорить від імені як ДНР, так і сусідньої самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Водночас бойовики відмовились звільнити прикордонні пункти Должанський та Ізварино. Вони також заявили, що повноцінні переговори з Києвом можливі, лише якщо зі східних областей виведуть українські війська.

Вимоги до Росії

Цього ж дня в Брюсселі Європейська Рада ухвалила спеціальні висновки щодо ситуації в Україні.

У них не йдеться про запровадження подальших санкцій проти Росії, але висловлюється підтримка мирного плану Петра Порошенка. Разом з тим представники ЄС наголосили, що нові санкції вже підготовлені, і можуть бути накладені "без зволікання", повідомляє АР.

Російській владі і сепаратистам на сході України дається час до понеділка, щоб вжити заходів для поліпшення ситуації. Зокрема, від Росії вимагають перекрити постачання зброї сепаратистам з Росії до України і не допустити перетину кордону добровольцями.

Також Європейська Рада звернула увага на те, що російський президент Володимир Путін схвалив мирний план Петра Порошенка і запропонував Раді Федерацій відкликати своє рішення щодо можливості використання військ на території України.

Десятки смертей

За тиждень режиму припинення вогню з 20 по 27 червня загинули десятки військових та цивільних осіб.

Також є дані про смерть кількох цивільних, зокрема і десятимісячної дитини, яка загинула від осколку снаряду, випущеного з підствольного гранатомету.

Загалом за час перемир’я, за офіційними даними, загинули 23 українські військовослужбовці й відбулося 70 атак бойовиків на позиції сил АТО.