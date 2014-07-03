АТО: за минулу добу загинув один військовий

Копирайт изображения UNIAN Image caption Блокпост АТО під Слов'янськом

На Донбасі тривають бої між силами АТО та проросійськими сепаратистами. За минулу добу в зоні антитерористичної операції загинув один український військовий, 18 поранені.

Про це в коментарі ВВС Україна у четвер повідомив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашківський.

За його словами, українська армія звільнила кілька населених пунктів.

Тим часом у Росії заявляють, що на їхній прикордонний пункт у Ростовській області залетіли снаряди з українського боку.

Колона з бойовиками

За словами пана Дмитрашківського, український військовий загинув під час обстрілу блокпосту.

"До блокпосту під’їхав автомобіль з білим прапором, ніби здаватися. Коли він наблизився, з нього відкрили вогонь - почався бій, внаслідок чого одна людина загинула", - сказав пан Дмитрашківський.

Обстріли блокпостів з мінометів і напади на українські колони тривають весь час, зазначив речник.

Підтвердження або спростування цієї інформації з боку представників проросійських сепаратистів наразі немає.

Прес-офіцер АТО повідомив, що "українські військові відвоювали населені пункти Закотне, Райгородок, Резніковка, Райолександрівка".

За його словами, є передумови для "взяття населеного пункту Миколаївка, що дасть можливість відрізати постачання для терористів зі сходу".

Також українські десантники захопили броньований КамАЗ, де знайшли 33 ящики мін, міномети, вогнемет "Шмель" російського виробництва, два комплекси ПЗРК та стрілецьку зброю.

Крім того, українські силовики обстріляли колону з п'яти КамАЗів на півдні Донецької області - про це повідомив прес-центр АТО.

Обстріл прикордонного пункту

Як повідомив представник російської прикордонслужби Василь Малаєв, вранці в четвер на пункт "Новошахтинськ" з українського боку залетіли снаряди.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, але пошкоджено будівлі пункту.

У результаті вибуху міни були вибиті стекла в будівлі автовокзалу на російській території, а також пошкоджений зал огляду автомобілів.

Точні місця проведення операцій керівництво АТО не розкриває. Кажуть лише, що ведуть вогонь по 120 розвіданих цілях - блокпостах і місцях скупчення сепаратистів.

Мешканці Слов'янська і Краматорська повідомляють у соцмережах про інтенсивну стрілянину вночі.

Раніше сепаратисти звинуватили силовиків у загибелі мирних мешканців під Луганськом - за їх інформацією, внаслідок авіанальотів українських ВПС. У прес-центрі АТО своєю чергою кажуть, що стріляли самі бойовики.

Сайт луганської мерії повідомив, що 2 червня в районі аеропорту підірвалися на міні двоє людей, один із них - загинув.

Крім того, снаряди пошкодили кілька споруд в облцентрі.