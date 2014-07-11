У зоні АТО загинули троє солдатів та четверо прикордонників

Копирайт изображения Getty Image caption Більшість військових та цивільних у зоні АТО гинуть від мінометних та артилерійських обстрілів

За минулу добу на сході України загинули три українські військовослужбовці, а також керівник навчального центру прикордонної служби.

Як повідомили у прес-службі антитерористичної операції, за добу на сході України загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені.

У прес-службі навчального центру прикордонної служби Оршанець на Черкащині BBC України повідомили, що вранці 11 липня в зоні АТО загинув начальник центру, полковник Ігор Момот.

Як написала на сторінці Facebook голова Черкаської облради Валентина Коваленко, разом з Момотом загинули ще троє прикордонників.

"Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Протягом ночі бойовики здійснювали обстріли позицій сил АТО та населені пункти, які звільнені від бойовиків. В тому числі відбувся обстріл зі стрілецької зброї та мінометів населеного пункту Райгородок, окремих ділянок в районі Стара Краснянка, Д’якове, Довжанський. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Маринівка зі сторони Савур Могили", - написав у Facebook прес-секретар АТО Владислав Селезньов.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Полковник Ігор Момот на місці керував підрозділами прикордонників

Пан Селезньов додав, що за минулу добу також "знищили щонайменше 50 бойовиків". Втім цю інформацію наразі неможливо перевірити із незалежних джерел.

Вранці 11 липня біля одного з пунктів пропуску на кордоні з Росією в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок нападу бойовиків загинув начальник навчального центру Держприкордонслужби у селищі Оршанець на Черкащині полковник Ігор Момот.

За даними співрозмовника BBC Україна у службі, Ігор Момот виконував завдання у зоні бойових дій на кордоні й зранку потрапив під обстріл системою "Град" з боку бойовиків.

Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко написала у Facebook, що обстріл стався біля Амвросіївки, а загалом загинули четверо прикордонників.

Також, за даними групи ДТЕК, у результаті потрапляння міни в автобус з гірниками біля шахти "Червонопартизанська" постраждали 15 людей, четверо загинуло.