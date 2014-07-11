У зоні АТО загинули троє солдатів та четверо прикордонників
За минулу добу на сході України загинули три українські військовослужбовці, а також керівник навчального центру прикордонної служби.
Як повідомили у прес-службі антитерористичної операції, за добу на сході України загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені.
У прес-службі навчального центру прикордонної служби Оршанець на Черкащині BBC України повідомили, що вранці 11 липня в зоні АТО загинув начальник центру, полковник Ігор Момот.
Як написала на сторінці Facebook голова Черкаської облради Валентина Коваленко, разом з Момотом загинули ще троє прикордонників.
"Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Протягом ночі бойовики здійснювали обстріли позицій сил АТО та населені пункти, які звільнені від бойовиків. В тому числі відбувся обстріл зі стрілецької зброї та мінометів населеного пункту Райгородок, окремих ділянок в районі Стара Краснянка, Д’якове, Довжанський. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Маринівка зі сторони Савур Могили", - написав у Facebook прес-секретар АТО Владислав Селезньов.
Пан Селезньов додав, що за минулу добу також "знищили щонайменше 50 бойовиків". Втім цю інформацію наразі неможливо перевірити із незалежних джерел.
Вранці 11 липня біля одного з пунктів пропуску на кордоні з Росією в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок нападу бойовиків загинув начальник навчального центру Держприкордонслужби у селищі Оршанець на Черкащині полковник Ігор Момот.
За даними співрозмовника BBC Україна у службі, Ігор Момот виконував завдання у зоні бойових дій на кордоні й зранку потрапив під обстріл системою "Град" з боку бойовиків.
Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко написала у Facebook, що обстріл стався біля Амвросіївки, а загалом загинули четверо прикордонників.
Також, за даними групи ДТЕК, у результаті потрапляння міни в автобус з гірниками біля шахти "Червонопартизанська" постраждали 15 людей, четверо загинуло.