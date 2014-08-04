Землетрус у Китаї: загинуло більше 380 людей

Копирайт изображения AP Image caption Землетрус призвів до значних руйнувань і жертв

Від землетрусу в Китаї загинула 381 людина, більше 1800 постраждали, повідомляє китайська влада.

На пошуки поранених та допомогу у рятувальних роботах до південно-західної провінції Юньнань влада країни направила 2500 солдатів. Вони приєднаються до 300 поліцейських і пожежників, а також 400 працівників аварійних служб.

Рятувальні роботи ускладнюються зливами і зсувами.

Рятувальники не можуть дістатися до десятків тисяч постраждалих.

За інформацією місцевої влади, багато будинків, в тому числі і школи, зруйновані. Значно постраждали лінії комунікацій. За словами одного з очевидців, руйнування на міських вулицях нагадують наслідки бомбардувань.

В провінції провінції Юньнань найбільше постраждав повіт Цяоцзя, де є найбільша кількість жертв.

Копирайт изображения Reuters Image caption На допомогу постраждалим відправили армію

Влада направила в постраждалі райони 2 тис. наметів, 3 тис. похідних ліжок, 3 тис. ковдр і 3 тис. шинелей.

Місцеві жителів змушені залишатися під відкритим небом, побоюючись повторних поштовхів. Державний телеканал CCTV повідомив, що це був найсильніший землетрус у провінції Юньнань за останні 14 років.

Південно-західні райони КНР завжди були схильні до землетрусів. У 2008 році в провінції Сичуань в результаті землетрусу загинули десятки тисяч жителів.

А в 1970 році підземний удар магнітудою 7,7 в провінції Юньнань призвів до загибелі 15 тисяч осіб.

Землетрус магнітудою 6,1 в провінції Юньнань стався у неділю, 3 серпня. Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях Ґуйчжоу та Сичуань.