Чого чекати від виступу Путіна в Криму?

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14 серпня Володимир Путін виступить в Криму. Одночасно з президентом на півострів поїдуть 140 депутатів Держдуми і членів Ради Федерації, перед якими глава держави виголосить промову.

Фактично, відбудеться виїзна сесія Федеральних Зборів.

Потім пройдуть зустрічі з жителями Криму.

До цих пір Володимир Путін, по-перше, чітко розділяв спілкування з елітою і з народом, по-друге, або розмовляв у вузькому колі з керівництвом думських фракцій, або виступав перед повним складом палат з промовами, що нагадували тронні орації - без подальшого обговорення.

Цього разу передбачено відповіді на запитання парламентаріїв.

Навіщо Путін їде до Криму?

Копирайт изображения Reuters Image caption Наскільки в кримчан вистачить ентузіазму?

Можна припустити, що президент має намір вбити одним пострілом навіть не одного, а декількох зайців.

По-перше, "помітити територію". Таку ж саму мету переслідували демонстративні відвідини Південних Курил Дмитром Медведєвим у 2010-2012 роках, тільки зараз масштаб заходу став набагато більшим.

По-друге, запевнити мешканців Криму, що про них не забули, і Москву цікавить не тільки геополітика, а й їхній добробут.

Легке і швидке приєднання до Росії більшість кримчан зустріли з ентузіазмом на межі з ейфорією. Потім з'ясувалося, що російська скарбниця не бездонна, з півострова пішли повідомлення про труднощі, викликані підтягуванням цін до рівня нової метрополії і скороченням кількості туристів.

Якщо далі так піде, принаймні, частина населення, особливо не бюджетники, пенсіонери та військові, а ті, хто живе продуктивною працею, можуть замислитися.

Про що Путін говоритиме?

Цікаво, чи обмежиться Путін під час поїздки загальними словами, чи анонсує конкретні проекти, назве час початку будівництва того ж моста через Керченську протоку, назве цифри вкладень, роздасть завдання державним корпораціям і олігархам.

Після візитів Медведєва економічного буму на Південних Курилах не сталося.

Безсумнівно, Володимиру Путіну доведеться шукати баланс між надіями кримчан і настроями решти населення, яке може і не зрадіти додатковим значним витратам на тлі економічної стагнації і непопулярних заходів. Деякі громадяни вже саркастично коментують: "Товаришу, не будь колоною п'ятою! Ділися із Кримом пенсією і зарплатою!".

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада сподівається, що російські фермери наповнять ринок

Цілком можливо, що говоритимуть не тільки про економіку Криму, а й про підтримку аграрного сектора на тлі недавньої відмови від європейських продуктів харчування.

Демократична розмова у формі відповідей на питання покликана продемонструвати готовність лідера радитися із суспільством.

Врешті-решт, Крим - зручний майданчик для заяв з приводу Донбасу і обміну санкціями із Заходом, причому саме в тому форматі, який зручний Путіну.

Це, знову-таки, питання балансу. З одного боку, президент не може зберігати мовчання щодо злободенних тем. З іншого боку, в Кремлі не хочуть створювати у народу враження, ніби відбувається щось надзвичайне. Зрештою, шанувальники Володимира Путіна завжди цінували його правління саме за стабільність.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заздалегідь наголосив, що обмін думками не зведеться до України і міжнародної ситуації, президент має намір обговорити з депутатами програму законотворчої роботи на майбутній рік.

Як візит може вплинути на кризу в Україні?

Проте уникнути розмов про Донбас і відносини зі світовим співтовариством не вдасться, та таке завдання і не ставлять. Залишається чекати на події у четвер і уважно вслухатися у зміст і тональність заяв.

Копирайт изображения EPA Image caption Бойові дії на сході України затягуються

На думку деяких аналітиків, Володимир Путін опинився перед складною дилемою. До прямої військової інтервенції на територію України він, судячи з усього, все-таки не готовий, а зазнати поразки не хоче. Із ситуації треба якось виходити без втрати обличчя.

Можна припустити, що в Криму Росія вустами свого лідера висуне якусь велику ініціативу з організації переговорів між Києвом і сепаратистами і запропонує своє посередництво. Якщо Україна її відкине, а Захід проігнорує, це дасть додатковий привід для критики на їхню адресу.

Втім, не виключено, що в Кремлі зовсім не вважають, що збройний опір в Донецькій і Луганській областях доживає останні дні.

Інформація із зони боїв надходить суперечлива. Єдине, що ми бачимо наглядно - "останні дні" тягнуться вже два з гаком місяці, українська армія тупцює під Донецьком і Луганськом і зробити нічого не може.

Російські телеканали мусують тему щодо нібито перелому настроїв українського суспільства та армії: мовляв, не в силах перемогти - закінчуйте до біса цю війну!

Якщо Москва вважає доволі реалістичним сценарій перетворення Донбасу в "українське Придністров'я" або "українську Чечню" - затяжний конфлікт, що постійно розхитує державність, економіку і національну згоду - тоді, з її точки зору, все йде, як треба, і ніяких нових кроків і трендів чекати не слід.

Крім того, риторика Володимира Путіна теж багато чого прояснить щодо відносин із Заходом.

Чи має він намір і далі підійматися на принципову висоту, посилюючи ізоляцію, або, по можливості, захоче розрядити напруженість?