Кафе "Путін" і матч з ЛНР: хвиля русофільства у Сербії

Image caption Для деяких сербів президент Путін став героєм нового часу

Протягом останніх років русофільство та президент Росії Володимир Путін стають у Сербії дедалі популярнішими.

За час своєї історії, залежно від геополітичних обставин, Сербія прагнула зберігати тісні культурні, політичні та релігійні зв’язки з Росією. Нині, попри прагнення Белграда зробити країну членом ЄС, сербські політики не приховують свого захоплення Росією.

Минулого року Белград отримав статус спостерігача в Парламентській асамблеї ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), а від 2011 року в сербському місті Ніш діє російсько-сербський Гуманітарний центр для запобігання стихійним лихам.

Від 2000 року Сербія має з Росією режим вільної торгівлі, єдиний такого плану серед держав поза межами СНД.

Кафе "Путін"

Нова хвиля русофільства у Сербії пов’язана, перш за все, із захопленням особистістю Володимира Путіна, який у цій країні є дуже популярним. За останніх шість років президентові Російської Федерації надали статус почесного громадянина в понад десяти сербських містах.

На початку серпня у місті Новий Сад відкрили кафе під назвою “Путін”. Радивоє Мілянич, власник кав'ярні, очолює політичну раду сербської Російської партії, яку створили минулого року. Серед головних завдань цієї політичної сили - “пробудження ідеї Євразійського союзу у Сербії”.

Image caption Власник кав'ярні належить до керівництва новоствореної Російської партії

У розмові зі мною власник кав'ярні “Путін” не приховує задоволення від того, що відкриття такого закладу підтримали зокрема і користувачі соцмереж.

Сучасне сербське русофільство дещо перебільшене. Усе це пов’язане із розвитком націоналізму та шовінізму в Сербії Мілана, сербка

“Я є великим русофілом та шанувальником діла Володимира Путіна. Думаю, що він один з небагатьох політиків, який повстав проти американської гегемонії у світі, - каже пан Мілянич. - Клієнти дуже задоволені, що існує кафе з такою назвою. У Новому Саді є чимало росіян, які тут працюють або приїхали як туристи, вони про відкриття цього кафе довідалися з російських мас-медіа".

Один з гостей кафе, пан Момчило, називає себе русофілом. Він каже, що такий заклад сприяє дружбі слов’янських народів: “Дуже люблю Сербію, Росію, Україну та Білорусію, яких вважаю братніми державами. Також з повагою ставлюся і до Європи, але Америка хоче правити цілим світом і вони хочуть знищити православ’я”.

Інший гість, пан Оґнєн, молодшої генерації, розказав мені, що дуже поважає російську культуру, яку відчуває близькою собі.

Сербка Мілана не вважає себе прихильницею російських цінностей: “Сучасне сербське русофільство дещо перебільшене. Усе це пов’язане із розвитком націоналізму та шовінізму в Сербії. Здебільшого мова йде про релігійні православні зв’язки та пошук нібито “братства” з Росією”.

Матч з ЛНР

Минулого місяця в Новому Саді пролунала ще одна ініціатива, спрямована на сербську та проросійську дружбу, але цього разу за посередництва України.

Керівництво футбольного клубу “Новий Сад” звернулося з пропозицією до очільників “Луганської народної республіки” провести футбольний матч.

Image caption Графіті вболівальників ФК "Новий Сад"

Ця пропозиція викликала чимало суперечок, оскільки ФК “Новий Сад” зробив це без відома відповідних спортивних інституцій.

Президент футбольного клубу Томислав Ловрекович сказав мені, що бачить цей матч винятково як “гуманну та гуманітарну місію”.

“Сербія пройшла через низку воєн. Чимало людей загинули, багато втратили своїх рідних та своє майно. Людям в Луганську зараз треба подати руку підтримки", - сказав він.

Однак більшість сербських ЗМІ відгукувалися про цю ініціативу як про політичний піар, оскільки керівництво “Нового Саду” близьке до політичних партій, які пропагують консервативні сербські цінності та русофільство.

А Міністерство молоді та спорту Сербії рішуче розкритикувало плани провести такий футбольний поєдинок, вважаючи неприйнятним, щоб “спортивні клуби вели діяльність, яка загрожує зовнішньополітичній позиції Сербії в таких специфічних умовах міжнародної політики”.

Image caption Готель "Москва" в центрі Белграда. Колись цей дім, збудований у 1908 році, був найбільшим приватним будинком у Сербії

Розчарування Заходом

Сучасне русофільство у Сербії пов’язане з наслідками конфліктів протягом 1990-х років та труднощами перехідного періоду 2000-х.

Авіаудари НАТО та відокремлення Косова від Сербії за допомогою Заходу вплинули на поширення серед сербського населення недовіри до Заходу взагалі й демократії ліберального зразка зокрема.

Чимало сербських аналітиків вважають, що після блокування незалежності Косова в Раді безпеки ООН 2008 року Сербія на тривалий час пов’язала себе із політикою Росії. Відтоді Белград став частиною російського енергетичного лобі на Балканах, зокрема у розвитку газопроводу “Південний потік”.

Нині ідею вступу до НАТО в Сербії підтримують трохи вище 10% опитаних, а інтеграцію до ЄС - дещо менше половини.