Хто і як готує зустріч Порошенка та Путіна

Копирайт изображения AP Image caption Президент України Порошенко з фінським колегою Нійністе: так історично склалося, що ми маємо спільного сусіда

Європа та Євразія намагаються організувати зустріч українського президента Петра Порошенка з російським колегою Володимиром Путіним. Нові сигнали щодо цього з'явились у понеділок.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив ситуацію в Україні з казахським лідером Нурсултаном Назарбаєвим. Їх консультації відбулися після зустрічі Саулі Нійністе з президентами РФ та України.

Чи йшла мова про можливість звести Порошенка і Путіна одночасно на переговорах міністрів закордонних справ Росії, України, Франції і Німеччини у Берліні, невідомо.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров ухилився від відповіді на питання про формат можливої зустрічі лідерів країн.

У Німеччині вважають, що прорив у регулюванні кризи на Донбасі можливий лише у результаті гіпотетичної зустрічі Путіна з Порошенком.

Раніше Брюссель та Мінськ заявляли про те, що ведеться робота щодо організації такої зустрічі.

Місія Нійністе

Не виключено, що президент Фінляндії Саулі Нійністе взяв на себе роль посередника у налагодженні контактів між Києвом та Москвою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фінський президент Саулі Нійністе говорив з Путіним про проблему постачання зброї на Донбас

Миротворча місія фінського президента супроводжується сигналами з Астани, Мінська і Брюсселя про бажання лідерів обох союзів - Митного та Європейського - скоординувати зустріч лідерів української й російської держав.

У п`ятницю Нійністе зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, звідки вилетів у Київ на зустріч з президентом України Петром Порошенком, з яким вів переговори у суботу.

У понеділок фінський очільник обговорив ситуацію в Україні з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

Ймовірно, Нійністе поділився з казахським колегою змістом того "послання", яке він передав з Росії в Україну. Про нього, без уточнення деталей, президент Фінляндії говорив на прес-конференціях у Гельсінкі за результатами поїздки у Сочі та Київ.

За словами Нійністе, і у РФ, і в Україні було висловлене побажання, щоб він підтримував зв`язок з усіма сторонами процесу. Невідомо, чи мався на увазі під час перемовин у Сочі також "зв'язок" з сепаратистами на сході України.

Нійністе кожен раз підкреслює, що його головна мета - досягти припинення кровопролиття на південному сході України.

У Сочі він сформулював, по суті, ультиматум: "зі сторони Росії необхідно переконатися, що через кордон не постачається зброя", заявив фінський президент після переговорів з Володимиром Путіним.

У нас один сусід. Я хочу запевнити вас і всіх українців, що маленька Фінляндія готова зробити все, щоб допомогти у цій ситуації, яку ми дуже добре розуміємо Президент Фінляндії Саулі Нійністе

Путін відзначав традиційно тісні зв`язки Росії з Фінляндією та повідомив про початок будівництва нових кораблів на фінських верфях. Що сказав президент РФ про Україну, залишається лише здогадуватися. Прес-служба Кремля ніяких даних щодо цього не надавала.

Про намір домогтися миру для України Нійністе говорив і на зустрічі з Порошенком у Києві.

Він відзначив географічну схожість України та Фінляндії: "У нас один сусід. Я хочу запевнити вас і всіх українців, що маленька Фінляндія готова зробити все, щоб допомогти у цій ситуації, яку ми дуже добре розуміємо".

Деякі аналітики проводять історичні паралелі між нинішньою кризою на південному сході України та подіями 1939 року, що призвели до нападу СРСР на Фінляндію.

Нійністе сказав, що не шукає ролі миротворця, й додав, що його країна буде робити все можливе для відновлення миру. Фінська опозиція позитивно оцінила підсумки поїздки свого президента до РФ і України.

Кілька дзвінків

Невідомо, чи була місія Саулі Нійністе погоджена з Брюсселем, чи втілювалась за його власною ініціативою. Але, оскільки криза в Україні та навколо неї - війна санкцій і наслідки для всіх причетних економік - можна припустити, що керівництво ЄС принаймні знало про плани фінського очільника.

Поки у нас немає формулювань. Найближчими днями ми... обговоримо, чи є у нас можливість вийти на якісь спільні домовленості на папері, і за результатами прозвітуємо керівникам наших країн Сергій Лавров, міністр зовнішніх справ РФ

Нійністе сказав у суботу, що йому потрібно "зробити кілька дзвінків як у країни Євросоюзу, так і поза ним", повідомили фінські ЗМІ.

"До чого тут глави держав?" - відповів на питання про можливості консультацій з лідерами країн у форматі майбутньої зустрічі міністр зовнішніх справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції у Москві. На ній Лавров розповів про підсумки переговорів у Берліні з колегами з Німеччини, Франції та України.

"Поки у нас немає формулювань. Найближчими днями ми... обговоримо, чи є у нас можливість вийти на якісь спільні домовленості на папері, і за результатами прозвітуємо керівникам наших країн", - розповів Лавров.

Він додав, що лише після цього буде вирішуватися, у якому формати продовжуватиметься робота.

Вважається, що на переговорах у Берліні мова йшла про умови припинення вогню, гуманітарну допомогу, режим контролю на кордоні, місію ОБСЄ, можливості введення у регіон миротворців ООН, військове втручання НАТО, постачання зброї сторонам конфлікту та референдум щодо політичного статусу Донбасу.

Для Києва примара референдуму залишається досить зловісним нагадування про ті "голосування", які відбулись навесні у Криму та на Донбасі. Москва, втім, навряд чи домагатиметься проведення "референдуму" в тій самій формі, що вже була відпрацьована.

Місце, час і тема зустрічі

На думку Даніели Фатес з газети Berliner Zeitung, "про прорив, з врахуванням масштабів конфлікту, можуть оголосити не міністри закордонних справ, а глави кожної з держав".

Якщо така заява й відбудеться, то вона має прозвучати на зустрічі двох лідерів. Найімовірніше, формат зустрічі буде багатостороннім.

Минулого тижня прес-служба голови Єврокомісія Жозе Мануеля Баррозо повідомила, що він говорив з Путіним та Порошенко про можливості переговорів за участі ЄС, Росії та України.

Про місце і час перемовин ще необхідно домовлятися по "дипломатичним каналам".

Партнери РФ по Митному союзу- Білорусь і Казахстан - зі свого боку підтримують білоруського лідера у справі організації зустрічі Путіна з Порошенком у Мінську. Лукашенко вважає, що до переговорів слід також залучити США та ЄС.

Про те, що ідея мінської зустрічі залишається у силі, в понеділок заявив посол Білорусі в Києві Валентин Величко.

Баррозо не називав ніяких строків можливої зустрічі. У Митному союзі вважають, що вони могли б відбутися ще до кінця серпня.

Петро Порошенко, як вважають спостерігачі, хотів би до 24 серпня, Дня Незалежності України, досягти серйозних військових успіхів в операції проти сепаратистів, що стало б додатковим козирем на переговорах.

Напередодні, 23 серпня, Київ відвідає німецький канцлер Ангела Меркель.

ЄС та Росія до початку зустрічей має означити обриси компромісу з питання взаємних санкцій. Проблема санкцій також турбує партнерів РФ по Митному союзу.