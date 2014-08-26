Порошенко: нові вибори - найкраща люстрація

Копирайт изображения Getty Image caption Президент закликав усі "демократичні політичні сили" іти на вибори "однією проукраїнською та проєвропейською командою"

Президент Петро Порошенко достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання і оголосив дату нових дострокових виборів до українського парламенту.

"Я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання", - заявив Петро Порошенко у зверненні.

Перевибори відбудуться 26 жовтня цього року.

Таке рішення президент ухвалив згідно із 90 статтею Конституції України, яка дозволяє йому розпустити Верховну Раду після розпаду парламентської коаліції, якщо депутати не зможуть сформувати нову протягом 30 днів.

Коаліція розпалася 24 липня - тоді фракції УДАР та "Свобода" заявили про вихід з парламентської більшості.

Відтоді Рада неодноразово намагалася ухвалити зміни до виборчого законодавства, однак ці спроби виявилися невдалими.

Найкращий спосіб люстрації

"Це єдино правильне і відповідальне рішення, - прокоментував президент рішення про розпуск. - Вибори - найкращий спосіб люстрації".

80% громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів, заявив він.

За його словами, нинішній склад Ради довгий час був "опорою Януковича" і, крім того, "чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді - якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів".

Копирайт изображения Getty Image caption У вівторок Петро Порошенко має зустрітися із Володимиром Путіним у Мінську, аби обговорити шляхи мирного вирішення кризи в Україні

Пан Порошенко впевнений, що багато депутатів, обраних у 2012 році, втратили свій авторитет та не можуть представляти свій народ.

"Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховній Раді як взаємопов’язаний процес, - зазначив він. - Ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці – отримають мандат довіри й право представляти регіон в його контактах з центральною владою."

Ратифікація Угоди

Президент додав, що майбутні перевибори не знімають з нинішніх депутатів відповідальності, і вони зобов'язані продовжувати роботу до кінця жовтня.

Зокрема, парламентарі мають у вересні ратифікувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

У суботу у ході зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Петро Порошенко заявив, що має намір передати ратифікаційні грамоти до Брюсселя вже до кінця наступного місяця.

У вівторок глава держави має зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним у Мінську на саміті Митного союзу.

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, лідери можуть на переговорах зачепити питання "двосторонніх відносин Росії та України у світлі підписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС".

Водночас, як очікується, головними стануть обговорення кризи на сході України та шляхи мирного її врегулювання.