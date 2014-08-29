Батальйон Прикарпаття: "ми не дезертири"

Копирайт изображения kurs.if.ua Image caption Батальйон "Прикарпаття" зустрічають у Делятині Івано-Франківської області після кількох місяців у зоні АТО

Батальйон територіальної оборони "Прикарпаття" після кількох місяців перебування у зоні АТО повернувся в Івано-Франківську область.

Керівництво батальйону говорить, що проти них можуть порушити кримінальне провадження за дезертирство.

Водночас, кажуть військовослужбовці, виконувати бойові завдання після знищення їх спецтехніки вони фізично не могли.

Прокуратура факт провадження поки не підтверджує.

Місяці під обстрілами

22 серпня близько 400 бійців батальйону територіальної оборони "Прикарпаття" залишили свої позиції у зоні АТО біля Амвросіївки.

Ми вийшли з зони АТО тому що техніка батальйону була розбита. Ми просто були не могли виконувати бойові завдання без техніки. Єдиний наш БРДМ був розбитий під час обстрілів Віталій Комар, командир батальйону "Прикарпаття"

На Донбасі батальйон пробув з початку липня.

Після двох місяців масованих обстрілів з "Градів" командир "Прикарпаття" підполковник Віталій Комар ухвалив рішення виходити з оточення та повертатися до місця дислокації в Івано-Франківській області.

"Ми вийшли з зони АТО тому що техніка батальйону була розбита. Ми просто були не могли виконувати бойові завдання без техніки. Єдиний наш БРДМ був розбитий під час обстрілів", - розповів Віталій Комар ВВС Україна.

Мер Коломиї Ігор Слюзар, який займався забезпеченням батальйону "Прикарпаття" та підтримував із вояками постійний контакт, підтвердив, що бійці змушені були пересуватися шкільними автобусами.

Кримінальне провадження

По дорозі додому батальйон два рази зупиняли спецпідрозділи з вимогою здати зброю.

З керівництвом батальйону спілкувались командувач сухопутних військ Анатолій Пушняков та перший заступник генпрокурора Микола Голомша.

Пізніше з`явилась інформація про те, що військова прокуратура Південного регіону відкрила кримінальне провадження проти батальйону за статтею ухилення від військової служби.

Поки не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про провадження Прес-служба військової прокуратури Південного регіону

Можливе покарання для військовослужбовців - до двох років дисциплінарного батальйону.

"Я знаю, що кримінальне провадження відкрито. У даний момент я їду в прокуратуру", - повідомив ВВС Україна у п'ятницю командир батальйону Віталій Комар.

Ні у прокуратурі, ні у військовому комісаріаті Івано-Франківської області не змогли прокоментувати ситуацію.

"Поки не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про провадження", - розповіли ВВС Україна у прес-службі прокуратури.

Довге повернення

Копирайт изображения kurs.if.ua Image caption Батальйон "Прикарпаття" витримав кілька місяців під обстрілами без військової техніки

Пізно ввечері у четвер бійці 5-го батальйону нарешті прибули на Прикарпаття.

Зустріти їх зібралися близько п'яти сотень людей – рідні та друзі.

Багато хто з солдатів не вірили, що зможуть повернутися додому, тому зустріч була емоційною, дехто плакав.

Я не жалкую про своє рішення і ніхто мені не доведе, що я не правий. Що виходить, якби я привіз 200 трупів, то був би героєм? А коли привіз нормальних живих людей - то я дезертир? Віталій Комар, командир батальйону "Прикарпаття"

Бійці 5-го батальйону не вважають себе зрадниками чи дезертирами, пояснюють, що опинилися лише з автоматами проти важкої військової техніки: російських "Градів" та "Ураганів".

Командувач 5-м батальйоном територіальної оборони Прикарпаття Віталій Комар вважає своє рішення вивести бійців із зони АТО правильним.

"Я не жалкую про своє рішення, і ніхто мені не доведе, що я не правий. Що виходить, якби я привіз 200 трупів, то був би героєм? А коли привіз нормальних живих людей - то я дезертир?", - розповів він на зустрічі із журналістами.

Майбутнє

Батальйон буде переоснащено та доукомплектовано. Далі буде рішення по них Прес-служба військомату Івано-Франківської області

Наразі бійці батальйону перебувають у тижневій відпустці.

"Зараз батальйон у Делятині. Всю нештатну, трофейну зброю вони здали і на 7 днів їм оголосили відпустку", - розповів мер Коломиї Ігор Слюзар.

"Батальйон буде переоснащено та доукомплектовано. Далі буде рішення по них", - сказали ВВС Україна у прес-службі військомату Івано-Франківської області.

У відомстві додали, що "Прикарпаття" забезпечать важким озброєнням.

Бійці до можливості повернення в зону АТО ставляться по-різному.

"Є такі, що хочуть повертатися. Є такі, що категорично не хочуть. Якщо в мене буде така можливість - я буду повертатися", - говорить командир батальйону Віталій Комар.