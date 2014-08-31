РНБО: Росія передала Україні 63-х нацгвардійців

Копирайт изображения Reuters Image caption Затриманих російських десантників доставили в Київ і дозволили журналістам поговорити з ними

В суботу ввечері українська сторона передала дев'ятьох затриманих російських десантників, а в ніч на неділю російські прикордонники передали Україні 63-х бійців Нацгвардії.

Про це повідомили в Раді нацбезпеки і оборони України.

"Вчора близько 9-ї години вечора на пункті пропуску "Гоптівка" Харківської області російській стороні передали 9 десантників Збройних сил РФ, які були затримані на території України. Після цього о 3-й ночі від російських прикордонників прийняті 63 військовослужбовців Нацгвардії України", - сказав на брифінгу речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.

Він наголосив, що цю подію не можна трактувати як обмін полоненими, оскільки Україна не перебуває у стані війни з Росією.

"У нас не може бути військовополонених, у нас можуть бути тільки затримані, люди, які незаконно перетнули кордон з Україною", - сказав пан Лисенко.

За його словами, передані українські військовослужбовці опинилися на території Росії 27 серпня, коли під тиском бойовиків у Донецькій області вони були змушені перетнути кордон з Росією.

"Але це відбувалося відповідно до норм міжнародного права. Вони перетнули кордон без зброї і офіційно попросили у російських прикордонників про можливість перебувати на території РФ", - додав пан Лисенко.

Російські десантники, затримані на території України, напередодні повернулися до Росії.

Українська сторона вважає, що вони брали участь у бойових діях на сході України на боці сепаратистів.

Росія ж наполягає, що не надсилала туди своїх військовослужбовців, а вони опинилися там випадково, "заблукавши під час патрулювання кордону".

Втім, Росія не пояснює, чому у десантників не було розпізнавальних знаків, маркування на їхній техніці було зафарбоване, і колона проникла на територію сусідньої держави на глибину близько 20-ти км.