Верховна Рада прийняла закон про люстрацію

Копирайт изображения EPA Image caption Під парламентом у вівторок відчувалося напруження

Верховна Рада прийняла у вівторок Закон про очищення влади, також відомий як закон про люстрацію.

За це проголосував 231 депутат.

Голосування було драматичним. Після того, як перша спроба прийняти законопроект не вдалася, депутати кілька разів голосували за повернення його на голосування.

"Дзвоніть своїм колегам, збирайте депутатів", - звернувся до парламентарів спікер Олександр Турчинов, пообіцявши оприлюднити списки тих, хто не голосував.

Тим часом під будівлею парламенту зібралися мітингарі, які вимагали прийняття закону.

Як передають кореспонденти ВВС Україна, під парламентом було видно дим і чути вибухи. Виглядало, що між протестувальниками та міліціонерами виникла штовханина. Було видно протестувальників з повністю закритими обличчями та прапорами "Правого сектора".

Величезний стовп диму, кажуть кореспонденти, можна було побачити аж з Майдану Незалежності, під парламентом горіли шини. Дії протестувальників виглядали як спроби прорвати кордон навколо Верховної Ради.

Що таке люстрація?

Закон прописує правові та організаційні засади перевірки держслужбовців.

Згідно з документом, який депутати раніше проголосували у першому читанні, обов’язкову люстрацію перед затвердженням на посаді мають проходити ціла низка чиновників, зокрема голова Верховної Ради, прем’єр-міністр з членами уряду та керівники центральних органів влади.

Сюди ж входять глава СБУ, генпрокурор і багато інших високопосадовців, перелік яких розтягнувся майже на сторінку друкованого тексту. Водночас президента у цьому списку немає.

Документ також визначає перелік осіб, які за замовчуванням не пройшли перевірку, а отже - не матимуть права займати високі державні посади в найближчі десять років.

Найбільше це зачепить чиновників часів президентства Віктора Януковича та діячів КПРС.

Ось деякі категорії з цього переліку: