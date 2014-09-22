Борис Колесніков: за Партію регіонів не переживайте

Копирайт изображения httppartyofregions.ua Image caption Борис Колесніков вважається близьким соратником Ріната Ахметова

Керівник колишньої владної Партії регіонів Борис Колесніков розповів ВВС Україна, чому його партія формально не пішла в "Опозиційний блок", а найвідоміші члени таки опинились у списку новоутворення.

Після відсторонення Віктора Януковича від влади та після того, як Україну залишив Микола Азаров Бориса Колесникова обрали керівником Партії регіонів. Хоча офіційним кандидатом на президентських виборах від ПР був Михайло Добкін, на підтримку якого публічно виступав бізнесмен Рінат Ахметов.

До "Опозиційного блоку" пішла значна частина відомих політиків, які до останнього часу ще лишалися в Партії регіонів.

ВВС Україна: Борисе Вікторовичу, минулої неділі Партія регіонів відмовилася від участі у виборах й планували створити опозиційний уряд, а в неділю ваші партійці Нестор Шуфрич, Михайло Добкін, Олександр Вілкул, Тетяна Бахтєєва та інші опинилися у списку Опозиційного блоку…

Борис Колесніков: Розумієте, в Україні навіть ВВС перетворилось в чорнильницю влади. Ви подзвоніть у блок президента та спитайте, звідки там друзі, родичі, куми та свати.

Партія регіонів брати участь у виборах не буде, про це ми оголосили минулої неділі.

ВВС Україна: Ось ці люди з вами узгоджували своє балотування?

Борис Колесніков: Ви краще зателефонуйте до керівництва держави та запитайте, чому 7 мільйонів громадян України не зможуть голосувати за пропорційною системою. Якщо б така ситуація була у Великій Британії, ВВС б про це розповідала цілодобово.

А вас турбує, чому ці люди пішли, хіба це головна проблема виборів? Як можна проводити вибори, коли 7 мільйонів людей не можуть взяти участь.

ВВС Україна: Ви особисто будете брати участь у виборах в якомусь форматі?

Копирайт изображения httppartyofregions.ua Image caption Ще 9 вересня Борис Колесніков та Сергій Ларін прогнозували долучення Партії регіонів до "Опозиційного блоку"

Борис Колесніков: Не буду брати участь у виборах у жодному форматі.

ВВС Україна: Як оцінюєте, що ваші колеги по партії будуть балотуватись, адже, як ви казали, 7 мільйонів громадян не зможуть взяти участі у виборах?

Борис Колесніков: Позитивно оцінюю, що мої колеги по партії пішли на вибори. Влада ж намагається маніпулювати та фальсифікувати вибори за пропорційною системою. Політики вирішили об’єднатися, хто проти цього?

ВВС Україна: Сергій Тігіпко заявляв на з’їзді "Сильної України", що його запрошували в "Опозиційний блок", але він відмовився, пославшись нібито на наявність там корупціонерів та "м’яко кажучи, не патріотів". Були такі перемовини?

Пан Тігіпко наполягав, щоб всі увійшли в "Сильну Україну", але інші учасники перемовин наполягали на створенні окремого майданчика Борис Колесніков, голова президії політради Партії регіонів

Борис Колесніков: Я не чув, щоб він таке говорив. Коли даєш такі оцінки іншим, треба подивитись на себе. Він змінив п’ять партій за життя, а сам толком ніде не працював окрім комсомолу.

Спілкувався з людьми, які були на перемовинах з Сергієм Тігіпком, ніхто там ні про яку корупцію не говорив. Сторони не зійшлись тільки в одному – пан Тігіпко наполягав, щоб всі увійшли в "Сильну Україну", але інші учасники перемовин наполягали на створенні окремого майданчика.

В результаті Сергій відмовився від цього майданчика, а сторони – від "Сильної України".

ВВС Україна: Партія регіонів має майбутнє, якщо не буде брати участь у виборах й з неї пішли найвідоміші люди?

Борис Колесніков: Це ваша точка зору, за Партію регіонів не переживайте. Хай влада переживає, скільки днів вона просидить, провівши незаконні вибори.

ВВС Україна: Ще минулого четверга ви та керівник Партії розвитку України Сергій Ларін заявили про намір об’єднатися у опозиційний блок для участі у виборах, а в неділю ви відмовились від цього. Що сталося?

Копирайт изображения httppartyofregions.ua Image caption Кандидат на виборах президента 2014 від ПР Михайло Добкін та один з лідерів ПР Олександр Вілкул увійшли до трійки виборчого списку "Опозиційного блоку"

Борис Колесніков: Партія регіонів ні на які об’єднання не йшла і не буде йти, тому що об’єднуються сильні з сильними, щоб стати ще сильнішими. Тому ми побачимо по ситуації, як діяти далі.

Наш базовий регіон – південний та схід, коли там іде війна, які можуть бути вибори. В Донецькій області є дев’ять звільнених округів та три у Луганській. Мажоритарники будуть представлені.

ВВС Україна: У ЗМІ писали, що ви розраховували на проведення виборів на зайнятих сепаратистами територіях Донбасу. Це дійсно так?

Борис Колесніков: Це повна нісенітниця. Аби там могли пройти вибори, там би й життя нормальне повернулось.

ВВС Україна: Віктор Медведчук брав участь у перемовинах про створення Опозиційного блоку?

Віктор Медведчук у перемовинах про створення "Опозиційного блоку" участі не брав Борис Колесніков, секретар президії політради Партії регіонів

Борис Колесніков: Ні, Віктор Медведчук у перемовинах про створення "Опозиційного блоку" участі не брав.

ВВС Україна: На вашу думку, Опозиційний блок може подолати 5% бар’єр?

Борис Колесніков: Я все життя у спорті, тому прогнозів не роблю. Аби вибори відбувались на всій території України, то Партія регіонів за партійними списками набрала б не менше 15%.

Є така компанія – General Electric, коли у них питають, чому вони якоюсь сферою не займаються, то там відповідають – ми маємо бути або першими, або другими. Решта нас не цікавить. У нас так само.

ВВС Україна: З Рінатом Ахметовим було узгоджено відмову Партії регіонів походу на вибори під своїм брендом?

Борис Колесніков: До чого тут це. Питання вирішувалося на політради партії, в якій брали участь 54 людини. Троє проголосували "за" участь у виборах, решта – "проти".

З Борисом Колесніковим розмовляв Віталій Червоненко.