Харків: міліція затримала 23 комуністів

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У суботу міліція у Харкові затримала 23 учасників забороненої судом ходи "Марш миру: ми проти війни!", яку організували тамтешні комуністи.

Серед затриманих - перший секретар обкому КПУ Алла Олександрівська.

"Ці громадяни мали намір взяти участь в акції, проведення якої вони анонсували напередодні. Своїми діями вони порушили вимоги рішення суду, який заборонив цей масовий захід у місті", - ідеться у повідомленні Головного управління МВС у Харківській області.

Міліція вважає, що мала усі законні підстави затримати найактивніших учасників зборів, оскільки вони "поводилися нахабно, незважаючи на попередження співробітників міліції, і провокували інших громадян на радикальні дії".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у повідомленні у себе на Facebook назвав мітинг антиукраїнським.

У КПУ заявили, що міліція завадила ході "без пред'явлення відповідного судового рішення".

"Таким чином, у найкращих традиціях минулої влади органами внутрішніх справ в черговий раз грубо були порушені права та основоположні свободи громадян України", - ідеться у повідомленні на сайті Компартії.

Бронетранспортери на вулицях

Раніше повідомляли, що на заборонений марш станом на 13:00 біля фонтану "Дзеркальний струмінь" у центрі Харкова зібралися 350 людей.

Судовий виконавець зачитав їм рішення про заборону акції. Після спроби розпочати ходу, незважаючи на заборону, міліція почала відтісняти присутніх у бік, протилежний площі Свободи, куди планували прямувати комуністи.

В МВС також повідомили, що тепер застосовуватимуть для патрулювання вулиць Харкова броньовану техніку з власного автопарку, яку зараз використовують на блокпостах.

У суботу в обід бронетранспортер під українським прапором вже проїхав центральною вулицею міста Сумською - повз сквер, де зібралися комуністи.

За порядком у центрі Харкова слідкують більше 1200 міліціонерів.

На неділю у місті запланована хода на підтримку цілісності України під гаслом "Харків - це Україна", повідомили у Харківській ОДА.