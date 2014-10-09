Путін та Порошенко можуть зустрітись наступного тижня

Копирайт изображения Reuters Image caption Петро Порошенко та Володимир Путін мали зустріч у "норманському форматі" 6 червня

Зустріч президентів України та Росії для обговорення мирного процесу на Донбасі можлива під час саміту ASEM (Азія-Європа), що пройде у Мілані наступного тижня.

Про це заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомила агенція "Інтерфакс".

Цю зустріч також не виключив заступник голови адміністрації президента Петра Порошенка Валерій Чалий.

Формат зустрічі

"Ми цим займаємося, йде напрацювання контактів, не виключений так званий "норманський формат", - заявив пан Ушаков.

"Не виключаємо, що наступна зустріч, саме у "нормандському форматі", може відбутися у Мілані 16-17 жовтня", - сказав пан Чалий, якого цитує агенція "УНІАН".

Не виключаємо, що наступна зустріч, саме у "нормандському форматі", може відбутися у Мілані 16-17 жовтня Валерій Чалий, заступник голови адміністрації президента України

Він також зазначив, що може бути "більш розширений формат обговорення проблематики".

Петро Порошенко вперше після обрання на посаду президента України мав зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним 6 червня.

Лідери країн зустрілися у Франції на святкуванні 70-ї річниці висадки союзницьких військ у Нормандії.

Під час зустрічі двох президентів була присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

5 вересня представники України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" у Мінську підписали угоду про припинення вогню на Донбасі.

З того часу бої та обстріли тривають. За час перемир'я загинули десятки цивільних та військових.