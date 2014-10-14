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Болгарські збройні сили можуть зіткнутися з катастрофічними наслідками своєї залежності від старої військової техніки радянського виробництва.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов, який іде у відставку.

Особливо він наголосив на старих радянських винищувачах-бомбардувальниках МіГ-29, що знаходяться на озброєнні болгарських ВПС.

Наразі Болгарія витрачає 1% свого річного бюджету на оборону, незважаючи на те, що НАТО встановила нижню межу в 2% на своєму останньому саміті в Уельсі.

Чисельність збройних сил Болгарії знизилася до 30 тис. військовослужбовців зі 100 тис. в 1999 році. Початковий план передбачав зниження чисельності до 45 тис. осіб.

Міністр оборони говорив про високий рівень вразливості збройних сил Болгарії у зв'язку з конфліктом на сході України. При цьому він заявив, що поки що військова промисловість країни в змозі підтримувати боєготовність значної частини радянських озброєнь, зокрема танків Т-72.

Велізар Шаламанов дав інтерв'ю ВВС у зв'язку з погіршенням відносин між Болгарією і Росією останнім часом.

Напруженість у відносинах

У серпні Болгарія зупинила всі роботи по спорудженню газопроводу "Південний потік", який має пройти дном Чорного моря з виходом на узбережжя країни в районі Бургаса.

Це було зроблено в рамках санкцій ЄС і США, введених відносно Росії у зв'язку з конфліктом на сході України.

Напруженість у відносинах між Болгарією і Росією зросла ще більше після того, як президент Росен Плевнелієв назвав Росію націоналістичною і агресивною державою.

За цим послідувала пропозиція міністра оборони Шаламанова щодо можливості купівлі країною американських літаків Ф-16 у Італії чи Греції, або винищувачів Eurofighter у Португалії.

У відповідь російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін написав у своєму Twitter: "Новини з Болгарії: дехто Шаламанов переконав прем'єр-міністра Блізнашкі знову піти на зраду Росії... в обмін на старі американські літаки".

Ці вислови викликали гостру реакцію з боку міністра закордонних справ Болгарії Даніеля Мітова, який заявив, що подібний тон свідчить про неповагу до болгарської держави і про відсутність гарних манер.

Позбутися залежності

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Велізар Шаламанов, який збирається йти у відставку, з міністром закордонних справ Італії

Пан Шаламанов заявив у своєму інтерв'ю ВВС, що залежність від радянських озброєнь, які потребують постачання запчастин з Росії та проходження там ремонту, є результатом хибної політики останніх 10-15 років, що проводилася військовим відомством Болгарії.

В результаті Болгарія змушена зараз, в умовах загострення обстановки на сході Європи, покладатися на своїх сусідів, Грецію та Румунію, при захисті своїх чорноморських кордонів.

Після виборів, які пройшли 5 жовтня в Болгарії, буде сформовано новий уряд. Це дає можливість міністру оборони, який іде у відставку, відверто висловлюватися про стан збройних сил країни.

"Особливу тривогу викликають військово-повітряні сили. Просто тому, що всі наші радари, всі зенітно-ракетні комплекси і винищувачі були вироблені в Радянському Союзі, - сказав міністр, - підтримання їх в стані бойової готовності, особливо винищувачів, залежить від ремонту двигунів та іншого обладнання в Росії".

На виборах 5 жовтня, за словами міністра, кілька партій наполягали на посиленні співпраці з Росією і навіть на вступ Болгарії в Євразійський союз на противагу посиленню інтеграції з НАТО і ЄС.

"Це створює напруженість і нерозуміння, в тому числі в збройних силах", - зауважив міністр.

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Болгарія входить до НАТО, її збройні сили беруть участь в маневрах з американською армією

Відповідаючи на висловлювання пана Шаламанова, лідер проросійської партії "Атака" Волен Сидеров назвав міністра оборони американським агентом.

Інші країни східної Європи, які раніше входили до Варшавського договору, дотримуються різних стратегій з подолання своєї залежності від радянських озброєнь.

У 2013 році Польща розпочала наймасштабнішу кампанію переозброєння серед всіх членів НАТО, а її бюджет на оборонні цілі досяг 1,95% від ВВП. Угорщина замінила всі свої МіГи на шведcькі літаки "Гріпен" компанії Saab в 2009 році.

Після Болгарії, найбільш вразливою країною-членом НАТО в сенсі застарілості її озброєнь є Словаччина.

У близько 70% бронетехніки в словацьких збройних силах і 90% боєприпасів збігли всі терміни експлуатації та зберігання, за даними Центрально-Європейського інституту політики (CEPI) в Братиславі.