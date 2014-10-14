США: світ не визнає референдумів у східній Україні

Копирайт изображения AP

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що світ ніколи не визнає легітимними референдуми про незалежність, проведені на Донбасі.

Про це він сказав у вівторок, 14 жовтня, після переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Парижі.

Він також закликав вивести "іноземні сили" з території України.

"Бої біля донецького аеропорту мають припинитися, іноземні сили і озброєння необхідно вивести, а всіх заручників - звільнити", - заявив Джон Керрі.

Держсекретар Сполучених Штатів визнав, що російські війська відходять від українсько-російського кордону, що може стати першим кроком на шляху до відміни санкцій щодо Москви.

"У питанні відміни санкцій є чотири чи п'ять умов. Одна - звільнення заручників, звільнення всіх в'язнів. Інша - виведення всіх військ та озброєнь", - сказав американський політик.

Він додав, що хоча "війська відводяться", треба ще вивести важке озброєння та "почати нормальний моніторинг кордону, забезпечивши його безпеку".

Раніше російське міністерство оборони заявило, що почало виконувати розпорядження президента Володимира Путіна щодо повернення військовослужбовців, задіяних у навчаннях у Ростовській області біля кордону з Україною, до місць постійної дислокації.

"Підрив європейської економіки"

Сергій Лавров висловив свою точку зору, за якою санкції Заходу щодо Москви підривають відновлення європейської економіки та шкодять відносинам Вашингтона та Брюсселя.

"Ми не знаємо, хто більше втрачає в економічному плані, Росія чи Євросоюз", - підкреслив російський дипломат.