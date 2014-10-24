Катастрофа у Внукові: арештували диспетчера та інженера

Копирайт изображения AFP Image caption Авіадиспетчер Олександр Круглов не визнав провину

Басманний суд Москви взяв під варту до 21 грудня авіадиспетчера Олександра Круглова і провідного інженера аеропорту Внуково Олександра Леденьова, підозрюваних у причетності до аварії літака Falcon, що сталася в ніч проти 21 жовтня та забрала життя чотирьох людей.

Захист просив відпустити їх під заставу, але суддя Валентина Левашова вирішила, що, перебуваючи на волі, вони можуть знищити докази.

У п'ятницю суд також помістив під домашній арешт диспетчера-стажера Світлану Крівсун, яку підозрюють у причетності до катастрофи.

Круглов, який управляв повітряним рухом у момент трагедії, і Леденьов, що керував снігоприбиральними роботами, провину не визнали і заявили, що дотримувалися інструкцій.

У четвер суд заарештував на два місяці Володимира Мартиненка - водія снігоприбиральної машини, зіткнення з якою призвело до аварії.

В авіакатастрофі у Внуково в ніч проти вівторка загинули четверо громадян Франції - президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері і троє членів екіпажу.

Проблеми із зв'язком?

"Я не винний, я виконав свої обов'язки у повному обсязі", - сказав у суді авіадиспетчер Круглов.

Під час розгляду клопотання про арешт інженера Леденьова слідчий заявив, що його рішення випустити машину на летовище було прийняте на тлі проблем із радіозв'язком.

"Леденьов допустив виїзд снігоприбиральної машини під управлінням Мартиненка на летовище без супроводу, після порушення радіозв'язку не зміг повернути снігоприбиральну машину, але не попередив про виїзд диспетчерську службу аеропорту", - сказав слідчий.

Сам Леденьов заперечує, що віддавав Мартиненку наказ перетнути злітну смугу.

"Я сумлінно і чесно виконував свої обов'язки", - заявив інженер у відповідь на запитання суду, чи визнає він свою провину.

Копирайт изображения AFP Image caption Авіадиспетчер-стажер Світлана Крівсун - одна із затриманих співробітників аеропорту

Міждержавний авіаційний комітет у четвер оприлюднив подробиці обставин трагедії. За даними МАК, літак зачепив снігоприбиральник, який перетинав злітну смугу, під час зльоту, коли вже перебував у повітрі зі швидкістю близько 250 км/год. Після зіткнення літак накренився вправо і зіткнувся із землею.

За фактом аварії літака порушено кримінальну справу – за ч.3 ст.263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації судна повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб).