Університет на Вишеньці, або Донецьк переїхав до Вінниці

Копирайт изображения Donetsk National University Image caption Навчальний рік у Донецькому національному університеті цьогоріч відкрився лише на початку листопада

Донецький національний університет почав навчальний рік у Вінниці. ВВС Україна спостерігала за тим, як один з найчисельніших вишів України отримав новий дім.

До початку свята залишалося лише дві години, а дівчата замітали та мили хол університету, хлопці заносили до актового залу металевий стенд, намагаючись не подряпати паркет, а організатори чекали на подовжувач, щоб підключити комп’ютер.

Табличка з написом "Донецький національний університет, м. Вінниця" з’явилася на колишній адмінбудівлі тамтешнього діамантообробного заводу "Кристал" лише днями.

До понеділка – дня відкриття навчального року – встигли привести в порядок лише перший та останній поверхи семиповерхівки вінницького спального району "Вишенька".

На першому – прохідна заводу, точніше, тепер вже університету, на останньому – його актова зала, в якому відбувалося свято. Ліфт у будівлі не працює.

На стінах порожніх кабінетів інших поверхів висять календарі на 2010 рік, на підлогах валяється непотріб – будівельне сміття, папери і навіть тридюймові дискети.

Однак донеччани завіряють: за кілька місяців будівлю не можна буде впізнати.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати дозвіл на перепрофілювання цієї будівлі. З другого по четвертий поверх у нас будуть навчальні аудиторії, з п’ятого по сьомий – адміністративні приміщення", – розповідає журналістам ректор ДонНУ Роман Гринюк.

Співробітники університету багато посміхаються. Вітаються один з одним словами "З новим роком". Кажуть, самі не передбачали, скільки донеччан – викладачів, студентів, співробітників вишу – приїдуть на свято відновлення його роботи до Вінниці.

"Нова влада"

Ще два місяці тому настрої були зовсім іншими.

Image caption Донецький національний університет розташується у колишній адмінбудівлі заводу "Кристал"

"Для мене університет завжди був опорою, якимось показником стабільності", - розповідає ВВС Україна одна з викладачок вишу, котра днями переїхала до Вінниці.

"Гаряче стало в області, почалися обстріли в самому Донецьку – це все здавалося якимось несуттєвим, поки не відбулося це захопленння. Після цього мій світ наче обрушився, мене охопив якийсь розпач", – згадує вона.

Події, про які розповідають одразу кілька співрозмовників ВВС Україна у Вінниці, на "офіційному сайті прес-центру уряду та Верховної Ради ДНР" описують лаконічно.

"Урядова делегація на чолі з... міністром освіти та науки ДНР Ігором Костенком відвідала ДонНУ. Керівництво вузу було ознайомлено з низкою наказів, з яких випливає, що даний навчальний заклад переходить під контроль МОН ДНР. Також було призначено нового виконуючого обов’язки ректора ДонНУ", - йдеться в повідомленні.

Викладачі університету розповідають про ті відвідини емоційніше.

Копирайт изображения Donetsk National University Image caption Ректора ДонНУ Романа Гринюка бойовики "ДНР" "звільнили" за "неконструктивну позицію"

Станом на середину вересня через бойові дії поблизу Донецька міністерство освіти України не рекомендувало починати навчальний рік місцевим вишам.

Проте одного дня членів вченої ради університету обдзвонили та скликали на позачергове засідання.

"Прийшли ці люди – Костенок і його свита в супроводі кількох автоматників. З ними Сергій Баришніков – колишній викладач кафедри політології, котрого звільнили з університету вже роки два тому", – розповідає викладачка ДонНУ.

Пана Баришнікова представили у якості виконувача обов’язків ректора – адже попередній керівник вишу Роман Гринюк, за словами гостей університету, "зайняв неконструктивну позицію". Повідомили, що відтепер виш переходить на російські стандарти навчання.

Image caption Днями на колишній будівлі заводу "Кристал" повісили табличку з незвичним, на перший погляд, текстом

"Наше перше питання: якими будуть дипломи у студентів? Відповідають: поки не знаємо, швидше за все, дипломи ДНР. І додають: ми ведемо роботу з московськими вузами – можливо, будуть дипломи МГУ... Зарплати? Будуть вищими, ніж раніше, але поки що ми дамо вам гуманітарну допомогу, а потім подивимось", – переповідає співрозмовниця ВВС Україна зміст розмови нового керівництва.

"А мені запам’яталася така фраза нового "в.о. ректора": Ми наждаком будемо вичищати все українське", – згадує інша присутня на зібранні співробітниця університету.

Студенти та викладачі університету досі наполягають на тому, аби журналісти не називали їхні прізвища: чимало з них мають на територіях, контрольованих бойовиками, рідних та близьких, деякі збираються відвідати Донецьк уже найближчими днями.

Два університети

"Завдання номер один – поступовий і неухильний перехід на російські освітні стандарти, і відповідно – входження до російського освітнього простору. У рамках цих двох процесів відбуватимуться зміни та нововведення. Наприклад, замість "Історії України" буде введено курс "Світової і регіональної історії", - розповів Сергій Баришніков про те, які перші кардинальні зміни він запроваджуватиме в університеті.

Копирайт изображения DNR Today Image caption "В.о. ректора" ДонНУ, котрий відкрили в "ДНР", каже, що головне завдання його вишу - перехід на російські освітні стандарти

1 жовтня в так званій ДНР повідомили про початок нового навчального року в ДонНУ.

Тижнем раніше кілька колишніх студентів ДонНУ, котрі виїхали до Києва після початку активних бойових дій в Донецьку, вирішили провести у столиці акцію на захист рідного університета. Заклик вийти під Кабмін з лозунгами "Врятуймо ДонНУ" та "ДонНУ – це Україна" швидко набрав популярності у соцмережах, і котрогось вечора на телефон однієї з організаторок акції подзвонили з невідомого номеру.

"У вас є хвилинка поговорити? Це Сергій Миронович Квіт, міністр освіти", - сказав співрозмовник.

Акцію "донецьких" перед Кабміном перенесли, а ще за кілька днів на нараді у Міносвіти за участю міністра, ректора Гринюка, представників викладачів та студентства вирішили: ДонНУ переїде до Вінниці.

Викладачі та студенти, готові на такий переїзд, мають змогу зареєструватися на сайті університету.

Розташована на непідконтрольній Україні структура, яка називає себе ДонНУ, не має ані ліцензії на надання освітніх послуг, ані акредитації Міносвіти, наголошує Сергій Квіт.

"Люди, а не стіни"

"Як каже наш ректор, у Вінниці немає класичного університету, тому ми не складемо зайвої конкуренції іншим вузам міста. Крім того, те, що ми перебуватимемо у трьох годинах їзди від Києва, тобто від наших прямих конкурентів, – це позитив, це зайвий раз стимулюватиме нас до розвитку", – каже один з викладачів вишу.

Копирайт изображения Donetsk National University Image caption Сергій Квіт каже, що готовий викладати донецьким студентам у Вінниці

Переїзд одного з найчисельніших університетів України на відстань у кілька сотень кілометрів – проект, безпрецедентний для України.

"Коли постало питання про те, що Донецький університет може переїхати до Вінниці, то, чесно кажучи, я був трошки в шоці", – признається виконувач обов’язків мера Вінниці Сергій Моргунов.

Однак за місяць з гаком, котрий минув з дня ухвалення цього рішення, принаймні частина нагальних питань, які стояли перед університетом, вирішились.

Місто здало вишу в безкоштовну оренду дві будівлі – заводу "Кристал" та колишній корпус університету "Україна". ДонНУ платитиме лише за комунальні послуги. Вирішується питання з гуртожитком для студентів, на порядку денному – побудова житла для викладачів університету та матеріально-технічне облаштування аудиторій та лабораторій.

Фінансувати ці проекти планують одчасти за кошти самого університету, частково – розраховують на 2 мільйони євро гранту Єврокомісії, заявку на який відправили минулого тижня.

"Класичний університет – це люди, особистості, а не стіни і порожні коридори, аудиторії та лабораторії", - каже в.о. декана факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ Артем Баєв.

Ректор Роман Гринюк каже, що до Вінниці зголосилися приїхати близько 70% викладачів університету та 60% його студентів.

Копирайт изображения DNR Today Image caption В "ДНР" тим часом провели акцію проти переїзду університету до Вінниці

У виші кажуть, що у разі, якщо відчуватимуть дефіцит викладачів за певними спеціальностями, - звернуться за допомогою до університетів Вінниці.

"Не хочеться нав’язуватись, але я також викладач, викладаю в Києво-Могилянській академії, у школі журналістики, тож якщо ви мене запросите, я також готовий викладати у вашому університеті тут, у Вінниці", - ці слова міністра Сергія Квіта заповнений актовий зал зустрів бурхливими оплесками.

У "ДНР" повідомляють про студентський протест під слоганами "Не хочу до Вінниці" біля головного корпусу університету. Минулого тижня Сергій Баришніков заявив, що в Донецьку залишилися працювати 75% викладацького корпусу ДонНУ.

"Вахтовий метод"

Визначити, хто з них має рацію, наразі складно – частина студентів і викладачів зареєструвалися на сайті ДонНУ у Вінниці, однак на нове місце розташування університету не приїхали.

"У розмовах з тими, хто залишився у Донецьку, намагаємося на цю тему навіть не розмовляти. Всі "шифруються" і вже давно навчилися обходити подібні теми у розмовах", - каже ВВС Україна одна з викладачок університету.

Image caption У ДонНУ кажуть, що вже за кілька місяців колишнє приміщення заводу "Кристал" буде готове прийняти студентів

До того ж, принаймні до кінця першого семестру переважна більшість студентів вінницького ДонНУ навчатимуться дистанційно.

"До Вінниці ми насамперед запрошували тих, у кого зовсім немає, де жити в зоні АТО", – каже ВВС Україна представник адміністрації вишу.

Та й у майбутньому чимало викладачів університету читатимуть свої курси "вахтовим методом".

"Приїхав на два тижні, відчитав свій курс, зібрав контрольні, повернувся до Донецька", - пояснює суть "вахти" співрозмовник ВВС Україна.

"Ми розуміємо, що атмосферу аудиторій та принцип освіти "очі в очі" замінити буде складно, але у цьому можна вбачати і шанс для нашого університету", – продовжує він.

Заступник декана економічного факультету ДонНУ, доктор економічних наук Лариса Шаульська розповідає ВВС Україна про те, як буде організовано навчальний процес у цих неординарних умовах.

"Наша корпоративна мережа стане майданчиком для онлайн-спілкування студентів в рамках лекцій та практичних занять. Викладачі організовуватимуть спільноти для слухачів тих чи інших дисциплін, завантажуватимуть онлайн текстові, аудіо- та відеоматеріали для своїх курсів", - каже вона.

Швидше за все, ДонНУ чи не першим за всі виші України відмовиться від практики написання студентами рефератів та курсових.

"Є ефективніші форми контролю знань – наприклад, тестування, які дають можливість в онлайн-режимі швидко оцінити студента", – говорить пані Шаульська.

Копирайт изображения Donetsk National University Image caption Зала на церемонії відкриття навчального року в ДонНУ була переповненою

Застосування найновіших систем управління навчальним процесом дає ДонНУ теоретичну можливість зробити технологічний ривок у порівнянні з іншими українськими університетами, впевнені донеччани. "Насправді це система, яка дає не менше можливостей, ніж звичайна робота в аудиторії. Ми вивчали світовий досвід: на цих платформах базується освіта ХХІ століття", - стверджує вона.

У будь-якому разі, першу сесію, котра за планом має пройти у січні наступного року, в ДонНУ планують провести у традиційному, очному режимі. З другого семестру до Вінниці на стаціонарне навчання запросять усіх студентів вишу.

Проблеми є

"Не можна всіх тих, хто вирішив залишитися в Донецьку, автоматично записувати до прибічників Росії та "ДНР". У кожного свої обставини. Хтось доглядає за старенькими батьками, один наш професор, справжній світоч думки, абсолютно проукраїнський, залишився, бо йому вже за 70, він хоче доживати вдома", – каже ВВС Україна викладач ДонНУ.

Доводилося чути про відомого проукраїнськими поглядами професора одного з технічних факультетів університету, котрий залишився на контрольованій бойовиками території, аби хоча б так захистити унікальні лабораторії, котрі були гордістю донецьких науковців.

Однак чи не головний чинник, який утримує людей від переїзду, - матеріальний.

Викладачам університету та й, зрештою, багатьом простим мешканцям Донбасу – батькам студентів – вже п’ятий місяць не виплачують заробітної плати. Донеччани зізнаються у цьому неохоче, але кажуть: у ситуації, коли людям часом нема на що купити їжі, очікувати від них переїзду до Вінниці "немає моральних підстав".

"Це питання до Держказначейства і Мінфіну. Я думаю, у нас буде новий уряд і ми це питання зразу вирішимо", – реагує на питання про долю невиплачених грошей Сергій Квіт.

Копирайт изображения Donetsk National University Image caption Студенти та співробітники ДонНУ кажуть, що Вінниця зустріла їх з відкритими обіймами

"А поки що стипендії немає. Батьки в Донецьку теж нічого не отримують, але шкребуть по сусіках і щось висилають. Волонтери іноді допомагають", – каже студент-історик Дмитро.

Майбутній журналіст Олексій з помаранчево-чорним значком донецького "Шахтаря" на лацкані піджака переповідає, як друзі з Донецька напівжартома закликають його шукати плюси у новому місці проживання.

"Ближче до Львова, кажуть, - а там "Шахтар" матчі Ліги чемпіонів грає. Я б і поїхав, але за які гроші?" – посміхається він.

Олексій захоплено розповідає, як двоє студенток пішли на ринок "Урожай" і жіночка, котра спитала, звідки вони самі, пригостила їх мандаринами і запросила приходити ще.

"Дуже добрі люди. Всі питають, чи чимось допомогти. Добре, якби таке ставлення простих вінничан і влади залишалося і надалі", - каже він.

"У той же час треба розуміти, що тутешній ринок нерухомості відреагував на наш переїзд не зовсім чесно, – зауважує викладач ДонНУ. – За оренду квартири, котра ще у червні коштувала 1400 гривень на місяць, зараз просять неймовірні 3700".

"Врятований" прапор

Традиційний елемент церемонії відкриття навчального року, досі багато в чому формальний, – внесення до зали прапору університету, – цьогоріч мав особливе значення для ДонНУ.

Image caption З вікон будівлі ДонНУ нині відкривається вид на спальний район Вінниці

Стяг вишу "врятували" дві співробітниці університету, які виносили його з приміщення ректорату вже після того, як контроль над ДонНУ перейшов до автоматників з "ДНР".

"Виносила в буквальному сенсі на власних грудях. Почувала себе Любою Шевцовою (діячкою підпільної організації "Молода гвардія" часів Другої світової війни – Ред.), – сміється сама "героїня". – Воно зараз так смішно, а тоді дуже страшно було".

Співрозмовники ВВС Україна, розповідаючи про ситуацію в Донецьку, часто вживають слово "вдома".

"Ми стільки заходів планували на пізню осінь. Прийняття ректора для найкращих студентів, святкування 50-річчя надання вишу статусу університету – ми шикарну фотовиставку готували", – з ностальгією говорить викладачка ДонНУ.

"Вінниця – це чудове місто, але от би було добре вже на Різдво поїхати додому і здавати сесію в Донецьку", – замріяно посміхається один зі студентів – моїх співрозмовників.

Я цитую йому останнє інтерв’ю "в.о. ректора" ДонНУ під егідою "ДНР" Сергія Баришнікова.

"Ті хлопці та дівчата, які зареєструвалися на перевід до Вінниці, у мене викликають почуття досади. Але у жодному разі ми не можемо бачити супротивників, опонентів – хіба що дезорієнтованих, обманутих людей. Як мінімум до 1 грудня ми чекаємо їх вдома у Донецьку, у рідних стінах ДонНУ", – йдеться у цьому тексті.

Хлопець на хвильку смутніє.

"Ми сподіваємося, що десь після нового року все налагодиться. Як тільки до Донецьку повернеться Україна, ми повернемося разом з нею", - після паузи каже він.