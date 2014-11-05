Ситуація в АТО: нічні бої і підготовка до відбиття атаки

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Вночі бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Президент Петро Порошенко заявив, що країна очікує на "песимістичний сценарій" на південному сході і наказав військовим готуватися до відбиття атаки бойовиків.

В НАТО заявляють про скупчення російських військ на кордоні.

Нічні обстріли

За інформацією прес-центру АТО, під мінометні обстріли потрапили блокпости в районі Нікішино, зі стрілецької зброї обстріляли український підрозділ в районі Чернухіно.

Близько опівночі бойовики з протитанкової керованої ракети обстріляли підрозділ в районі Березового, що у Донецький області.

Наслідком обстрілу стало поранення 1 військовослужбовця, його направили до лікарні.

"На Луганщині діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків", - йдеться у повідомленні.

В Донецькому аеропорту сили АТО продовжують тримати оборону.

На сайтах бойовиків інформації про нічні обстріли поки що немає.

Підготовка до атаки

У вівторок, 4 листопада, під час термінового засідання РНБО президент Петро Порошенко доручив військовим посилити підготовку до відбиття можливого наступу бойовиків у напрямках Маріуполя, Бердянська, Харкова, північніше Луганська та у Дніпропетровській області.

Президент доручив уряду збільшити держвитрати на оборону.

Водночас генсек НАТО Йенс Столтенберг також у вівторок заявив, що російські війська знову впритул підійшли до кордонів України.

Рада національної безпеки і оборони рекомендувала президенту внести до парламенту законопроект про скасування особливого режиму самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Керівництво самопроголошеної ДНР заявило, що у можливому скасуванні закону про особливий статус немає трагедії.

Росія стверджує, що не надає військової підтримки сепаратистам в Україні, однак заявила, що "поважає" голосування у ДНР та ЛНР.