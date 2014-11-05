Двоє підлітків загинули через обстріл шкільного стадіону в Донецьку
Внаслідок обстрілів у Донецьку на стадіоні школи №63 під час гри у футбол загинули двоє підлітків, ще четверо - у реанімації.
Цю інформацію ВВС Україна підтвердила координатор Гуманітарного штабу Фонду Ахметова Римма Філь.
Фонд Ріната Ахметова є куратором і спонсором школи.
Недалеко від аеропорту
"Від початку конфлікту це найстрашніша трагедія, внаслідок якої загинуло двоє дітей, ще четверо отримали тяжкі поранення. Це сталося у безпосередній близькості біля Донецького аеропорту, де йдуть жорстокі бойові дії", - розповідає вона.
Один з загиблих, за її словами, - восьмикласник, інший - 18-річний випускник згаданої школи. Підлітки загинули на місці.
Серед поранених - трьом хлопцям по 17 років, ще одному - 21 рік.
Вони доправлені в Обласну травматологічну лікарню. Машини швидкої мали труднощі з доступом у район трагедії через обстріли, що тривають.
Інформацію про потрапляння снаряду в Донецьку школу вже підтвердили і на веб-сайті міської ради Донецька.
Не на уроці
Римма Філь додає, що трагедія сталася не під час уроку - хлопці самі вирішили пограти у футбол після обіду.
"Це густонаселений приватний сектор Донецька. Людям нікуди діватися", - розповідає Римма Філь.
Вона не каже, звідки прилетів снаряд.
"Війна - це коли стріляють обидві сторони... Цей випадок свідчить про те, що війну треба припинити. Ми будемо забезпечувати поранених дітей медикаментами", - пообіцяла координатор Гуманітарного штабу.
Рідна школа Ахметова
У школі №63 свого часу навчався один з найбагатших українських бізнесменів Рінат Ахметов, який роками підтримував Партію регіонів.
Школа знаходиться у донецькому селищі Жовтневе, де виріс підприємець.
Саме його фонд минулого року проводив реконструкцію школи. Там збудували новий корпус та футбольне поле з синтетичним покриттям.
"Інформація про пошкодження будівлі школи уточнюється", - повідомляється на веб-сайті донецької міськради.
Там також зазначили, що протягом середи у місті були потужні залпи та вибухи, особливо у Петровському, Київському та Куйбишевському районах, "обстановка вкрай напружена".
Сторони конфлікту на Сході звинувачують один одного в зриві домовленостей про перемир'я та обстрілах цивільних.