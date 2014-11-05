Двоє підлітків загинули через обстріл шкільного стадіону в Донецьку

Копирайт изображения AFP Image caption Селище Жовтневе, де розташована школа, знаходиться недалеко від Донецького аеропорту

Внаслідок обстрілів у Донецьку на стадіоні школи №63 під час гри у футбол загинули двоє підлітків, ще четверо - у реанімації.

Цю інформацію ВВС Україна підтвердила координатор Гуманітарного штабу Фонду Ахметова Римма Філь.

Фонд Ріната Ахметова є куратором і спонсором школи.

Недалеко від аеропорту

"Від початку конфлікту це найстрашніша трагедія, внаслідок якої загинуло двоє дітей, ще четверо отримали тяжкі поранення. Це сталося у безпосередній близькості біля Донецького аеропорту, де йдуть жорстокі бойові дії", - розповідає вона.

Один з загиблих, за її словами, - восьмикласник, інший - 18-річний випускник згаданої школи. Підлітки загинули на місці.

Серед поранених - трьом хлопцям по 17 років, ще одному - 21 рік.

Вони доправлені в Обласну травматологічну лікарню. Машини швидкої мали труднощі з доступом у район трагедії через обстріли, що тривають.

Інформацію про потрапляння снаряду в Донецьку школу вже підтвердили і на веб-сайті міської ради Донецька.

Не на уроці

Римма Філь додає, що трагедія сталася не під час уроку - хлопці самі вирішили пограти у футбол після обіду.

"Це густонаселений приватний сектор Донецька. Людям нікуди діватися", - розповідає Римма Філь.

Вона не каже, звідки прилетів снаряд.

"Війна - це коли стріляють обидві сторони... Цей випадок свідчить про те, що війну треба припинити. Ми будемо забезпечувати поранених дітей медикаментами", - пообіцяла координатор Гуманітарного штабу.

Рідна школа Ахметова

У школі №63 свого часу навчався один з найбагатших українських бізнесменів Рінат Ахметов, який роками підтримував Партію регіонів.

Копирайт изображения FC Shakhtar Image caption Так виглядало футбольне поле до обстрілів

Школа знаходиться у донецькому селищі Жовтневе, де виріс підприємець.

Саме його фонд минулого року проводив реконструкцію школи. Там збудували новий корпус та футбольне поле з синтетичним покриттям.

"Інформація про пошкодження будівлі школи уточнюється", - повідомляється на веб-сайті донецької міськради.

Там також зазначили, що протягом середи у місті були потужні залпи та вибухи, особливо у Петровському, Київському та Куйбишевському районах, "обстановка вкрай напружена".

Сторони конфлікту на Сході звинувачують один одного в зриві домовленостей про перемир'я та обстрілах цивільних.