Клімкін: Київ не вестиме військові дії на Донбасі

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Українська влада не проводитиме військову операцію, аби повернути райони Донбасу, які контролюють проросійські бойовики, сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю німецькій газеті "Rheinische Post".

Раніше міністр оборони України заявив, що сили АТО укріплюють два рубежі оборони біля так званих "ДНР" та "ЛНР".

Співгромадяни

В інтерв'ю німецькому виданню Павло Клімкін сказав, що на Донбасі немає стійкого режиму припинення вогню і наголосив на необхідності вирішення конфлікту політичними методами.

Він сказав, що бойовики у Донецьку та Луганську повинні дотримуватись Мінських угод, а "псевдо-вибори" на Донбасі, які організували сепаратисти, загострили конфлікт та порушили Мінські домовленості.

На запитання, чи можливе військова операція на сході України, міністр відповів негативно.

Павло Клімкін сказав, що військовий наступ зачепив би цивільне населення - "наших українських співгромадян".

Він додав, що ситуація на Донбасі погіршується, і українська влада допомагатиме місцевим жителям.

На питання щодо анексованого Криму, дипломат відповів, що Україна не припинятиме політичної та правової боротьби за свою територію.

Раніше міністр оборони Степан Полторак під час засідання уряду повідомив, що в зоні АТО українські військові проводять передислокацію сил та підготовку двох рубежів оборони на випадок бойових дій з силами проросійських сепаратистів на Донбасі.

Він додав, що українська армія фіксує "нарощування сил з боку терористичних угрупувань та Російської Федерації" на сході України та готуватимуться до ведення бойових дій, аби реагувати на "непередбачувані дії".

Росія заперечує свою участь у конфлікті на Донбасі. Сепаратисти звинувачують в атаках на Сході і порушенні режиму припинення вогню українську армію.

"Не конфлікт між Україною та Росією"

Під час візиту до Ізраїлю наприкінці жовтня міністр Клімкін в інтерв'ю 9 каналу сказав, що на Донбасі відбувається внутрішній конфлікт.

"Те, що у нас відбувається - це не конфлікт між Україною та Росією. Це ситуація в Донецьку та Луганську", - відповів пан Клімкін на питання, чи можуть країни-посередники допомогти вирішити ситуацію на сході України.

Міністр також сказав, що українська влада не забуває про анексований Росією Крим.

"Питання Криму ніколи не відійде на другий план ... бо це питання суверенітету та незалежності, тому це питання принципу" - сказав Павло Клімкін.

Півострів, за його словами, повинен повернутись до "статусу-кво", аби ситуація в регіоні не погіршилась.

Військова техніка з РФ

За останніми даними НАТО, на схід України з території Росії заїхали танки, артилерія, систем ППО і піхоти. Однак точної кількості озброєння, що перетнуло кордон, в альянсі не називали.

Минулого тижня ОБСЄ заявило, що в Донецьку фіксують рух військової техніки.

Під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у середу постійний представник України в організації повідомив, що на кордоні з Україною Росія "тримає 200 танків, 1600 вантажівок, 640 артилерійських установок, 191 літак, 121 бойових гелікоптерів".

Копирайт изображения AP Image caption Військова колона біля Донецька 10 листопада

Заступник постійного представника Росії при ООН Олександр Панкін назвав твердження про перекидання російських військ в Україну "фальшивими".

Міністерство оборони Росії заявило, що за цими заявами "не було і немає жодних фактів".

Росія відкидає звинувачення у підтримці проросійських бойовиків на сході України.

Західні країни впровадили проти Росії санкції через анексію Криму та її дії на Донбасі.