Штайнмаєр та Лавров підтримали Мінські домовленості

Копирайт изображения Reuters Image caption Перший візит німецького міністра до Росії з лютого.

Мінські домовленості мають залишатись в основі шляху до вирішення конфлікту на сході України, про це Франк-Вальтер Штайнмаєр та Сергій Лавров заявили у Москві.

Військового вирішення конфлікту на сході України не може бути, вважає міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Політик наголосив, Мінські домовленості - не досконалі, але їх варто використовувати для стабілізації ситуації.

"Мінські домовленості повинні залишитися основою для врегулювання...Може, мінські домовленості не дійшли до досконалості, їм чогось не вистачає, але треба над ними працювати далі"", - цитує пана Штанмаєра агенція "ТАСС"

"Було б величезною втратою відмовитися від цього документа", - сказав політик щодо Мінського протоколу, який обумовлює режим припинення вогню на сході України.

Він також закликав Росію допомогти запобігти новій ескалації конфлікту на Донбасі.

"Я вже говорив, що не бачу військового виходу з кризи, тому нам потрібні зусилля з усіх боків, у тому числі і з боку Росії, щоб розрядити ситуацію, яка загрожує цілісності і суверенітету України", - сказав пан Штайнмайер.

Сергій Лавров висловився за продовження Мінського процесу та наголосив на необхідності діалогу Києва з сепаратистами.

"Я повністю згоден з тим, що сказав Франк-Вальтер (Штайнмаєр - Ред.). Мінські домовленості не ідеальні, але це єдине, під чим підписалися і підтримали всі ключові гравці - і Євросоюз, і США, і українські сторони, і Росія", - сказав російський дипломат.

Він наголосив на важливості провести розмежувальну лінію. "Ми повинні всі підтримати узгодження конкретної лінії розмежування, що зараз йде", - сказав російський міністр.

Водночас він назвав "провокаціями" заяви про те, що Мінські домовленості провалились,

"Замість того, щоб робити панічні заяви, за якими стоїть бажання просто заздалегідь приректи на провал зусилля з виконання Мінських домовленостей, я б запропонував усім сконцентруватися на стимулюванні сторін до того, щоб визначити чітку лінію розмежування", - підкреслив Сергій Лавров.

Допомога Україні

У вівторок міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр зустрівся з президентом України в Києві.

Він повідомив, що Єврокомісія може організувати міжнародну конференцію з економічної допомоги Україні на початку 2015 року. За його словами, це питання обговорювалася на засіданні голів МЗС країн Євросоюзу в понеділок.

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ЄС готовий "простягнути руку допомоги" Україні, яка потребує і економічної, і політичної підтримки, сказав політик

Пан Штайнмаєр стурбований погіршенням ситуації на сході України. "Зараз ситуація дуже важка і загрозлива на сході України, вона ускладнюється", - заявив він.

За його словами, в ході зустрічі з президентом Порошенком обговорювалися можливості врегулювання конфлікту.

Перед тим на спільній прес-конференції з українським прем'єром Арсенієм Яценюком пан Штайнмаєр сказав, що хоча Мінські домовленості й "не були ідеальними", вони можуть бути базою для врегулювання кризи.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що російська сторона грубо порушує Мінські домовленості, тоді як Київ робить все для того, аби вирішити конфлікт.

"Президент і уряд роблять все для того, щоб досягти мирного вирішення конфлікту на Сході. Мінська угода... виконується Україною і грубо порушується російською стороною", - заявив пан Яценюк.

Москва заперечує свою причетність до конфлікту на сході України, а також те, що відправляє туди свої війська і озброєння.