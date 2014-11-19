Штайнмаєр: ми далеко від вирішення конфлікту на Донбасі

Копирайт изображения AFP Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр на брифінгу в Берліні після зустріч із міністром закордонних справ Польщі

Німеччина та Росія мають дуже різні погляди на конфлікт в Україні, який є далеким від розв'язання, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Напередодні дипломат відвідав Київ та Москву, де зустрічався з президентами країн - Петром Порошенком та Володимиром Путіним.

Далекі від політичного вирішення

Німецький дипломат заявив журналістам у середу, що Берлін має "суттєво інші погляди на події в Україні", ніж Кремль.

"Ми досі в ситуації, на жаль, де ми далеко від стійкої деескалації конфлікту та ще далі від політичного вирішення", - сказав пан Штайнмаєр, повідомляє агенція Reuters.

Він додав, що за два-три тижні можна буде побачити, чи його переговори з президентом Путіним мали результат.

Зустріч німецького міністра та президента РФ у вівторок увечері тривала понад півтори години та відбулась за ініціативи Володимира Путіна, повідомляє німецька агенція dpa.

Копирайт изображения AP Image caption Це був перший візит німецького міністра до Росії з лютого

Раніше пан Штайнмаєр зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Дипломати на брифінгу підтвердили свою підтримку Мінським домовленостям, які мають на меті припинити вогонь на сході України.

Розмежування

"Мінські домовленості повинні залишитися основою для врегулювання...Може, мінські домовленості не дійшли до досконалості, їм чогось не вистачає, але треба над ними працювати далі", - сказав пан Штанмаєр, повідомляє агенція "ТАСС"

Політик наголосив, що військового вирішення конфлікту на сході України не може бути та закликав Росію допомогти запобігти новій ескалації конфлікту на Донбасі.

"Я вже говорив, що не бачу військового виходу з кризи, тому нам потрібні зусилля з усіх боків, у тому числі і з боку Росії, щоб розрядити ситуацію, яка загрожує цілісності і суверенітету України", - сказав пан Штайнмайер.

Сергій Лавров також висловився за продовження Мінського процесу та назвав "провокаціями" заяви про те, що Мінські домовленості провалились.

"Я повністю згоден з тим, що сказав Франк-Вальтер (Штайнмаєр - Ред.). Мінські домовленості не ідеальні, але це єдине, під чим підписалися і підтримали всі ключові гравці - і Євросоюз, і США, і українські сторони, і Росія", - сказав російський дипломат.

Він наголосив на важливості провести розмежувальну лінію. "Ми повинні всі підтримати узгодження конкретної лінії розмежування, що зараз йде", - сказав російський міністр.

Допомога Україні

У вівторок Франк Вальтер Штайнмаєр також зустрівся з президентом України в Києві.

Він повідомив, що Єврокомісія може організувати міжнародну конференцію з економічної допомоги Україні на початку 2015 року. За його словами, це питання обговорювалося на засіданні голів МЗС країн Євросоюзу в понеділок.

ЄС готовий "простягнути руку допомоги" Україні, яка потребує і економічної, і політичної підтримки, сказав політик.

Пан Штайнмаєр стурбований погіршенням ситуації на сході України. "Зараз ситуація дуже важка і загрозлива на сході України, вона ускладнюється", - заявив він.

За його словами, в ході зустрічі з президентом Порошенком обговорювалися можливості врегулювання конфлікту.

Копирайт изображения Reuters Image caption Франк Вальтер Штайнмаєр у Києві

Перед тим на спільній прес-конференції з українським прем'єром Арсенієм Яценюком пан Штайнмаєр сказав, що хоча Мінські домовленості й "не були ідеальними", вони можуть бути базою для врегулювання кризи.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що російська сторона грубо порушує Мінські домовленості, тоді як Київ робить все для того, аби вирішити конфлікт.

"Президент і уряд роблять все для того, щоб досягти мирного вирішення конфлікту на Сході. Мінська угода... виконується Україною і грубо порушується російською стороною", - заявив пан Яценюк.

Москва заперечує свою причетність до конфлікту на сході України, а також те, що відправляє туди свої війська і озброєння.