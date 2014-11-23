10 днів, які змінили Україну: 23 листопада 2013

Копирайт изображения UKRINFORM

ВВС Україна подає ретроспективу новин 10 останніх днів листопада 2013 року: від рішення українського уряду про відтермінування підписання Угоди про асоціацію з ЄС до перших масових акцій на київському Майдані та першої спроби тодішньої влади їх розігнати.

Як показали наступні 12 місяців, кожна з цих подій мала своє продовження і наслідки, часто такі, які не могли б передбачити навіть їхні безпосередні учасники.

23 листопада 2013

Меркель обіцяє поговорити з Путіним про тиск. Донецький мер каже, що у його місті "євромайдану не буде".

23 листопада 2013 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що планує поговорити з російським президентом Володимиром Путіним про Україну та "Східне партнерство". При цьому пані Меркель відкинула побоювання Москви, що "Східне партнерство" спрямоване проти Росії, і підкреслила, що мета переговорів із Росією полягає в тому, щоб у майбутньому уникнути протистояння між хорошими відносинами цих країн з Росією та їхніми хорошими відносинами з ЄС.

"Росія - наш стратегічний партнер. Тому треба з'ясувати, як можна подолати цей політичний тиск Росії на східних сусідів ЄС", - заявила пані Меркель.

Того ж дня донецький міський голова Олександр Лук'янченко заявив, що "у Донецьку "євромайдану" не буде". Він також повідомив, що згідно із соцопитуваннями, лише 27% донеччан підтримують євроінтеграцію. Пан Лук'янченко також наголосив, що погіршення відносин з Російською Федерацією вже негативно відбилося на економіці України.

Копирайт изображения AFP Image caption Замість Євромайдану у Донецьку було таке

"Сьогодні всі говорять, що ми відмовилися від євроінтеграції - ніхто не відмовлявся. Але потрібно зробити паузу, напевно, озирнутися, що дасть цей вступ, і які наслідки будуть", - заявив мер Донецька.

15 квітня 2014 року міський голова Донецьку Олександр Лук'янченко заявив, що вважає людей, які захопили Донецьку ОДА "не сепаратистами, а людьми обуреними ситуацією".

Копирайт изображения AFP Image caption ...а згодом і таке

За місяць, 26 травня він вже просив донеччан утриматися від поїздок в райони донецького аеропорту і залізничного вокзалу, а також по можливості не виходити з дому, оскільки в місті точився бій між проросійськими сепаратистами та українськими вояками.

Державна авіаційна служба України повідомила про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів, згідно з якими, польоти в Донецьк були тимчасово заборонені до 18:00 26 травня 2014 року.

Нині Донецьк перебуває під контролем так званої Донецької народної республіки.

Проте українським військовим, яких стали називати "кіборгами", до останнього часу вдавалося утримувати контроль над тим, що залишилося від Донецького аеропорту.

Копирайт изображения AP Image caption А так став виглядати міжнародний аеропорт Донецьку, новий термінал якого було збудовано до Євро2012

14 липня 2014 року мер Донецька виступив із зверненням, в якому заявив, що залишив місто у зв'язку з прямими загрозами життю. Нині він живе у Києві, але і досі вважає себе легітимним мером міста.

Впродовж майже усього 2014 року канцлер Німеччини намагалася досить обережно коментувати вплив Росії на події в Україні. Проте 16 жовтня 2014 року, виступаючи у Бундестазі, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що "порушення територіальної цілісності України та порушення міжнародного права у безпосередній близькості до кордонів Європи не залишаться без наслідків".

Після саміту G20, що відбувся в австралійському Брісбені 15-16 листопада 2014 року, західна преса коментувала надзвичайно різкий тон канцлера Німеччини щодо дій Росії. У своїй промові через день після саміту Ангела Меркель запитала, чи не говорить анексія Криму та військове втручання на сході Україні про повернення до часів, коли Москва вирішувала долю свої сусідів.

21 листопада канцлер Німеччини попросила скасувати заплановану на листопад зустріч форуму представників громадських організацій ФРН і РФ "Петербурзький діалог". Про це повідомив співголова форуму Лотар де Мезьєр, заявивши, що це прохання він задовольнив "із неохотою".

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