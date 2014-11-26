Генерал Брідлав: НАТО непокоїть мілітаризація Криму

Копирайт изображения Reuters Image caption У НАТО занепокоєні збільшенням російської військової присутності в анексованому Криму

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав під час свого візиту до України заявив, що "мілітаризація Криму", яку проводить Росія, може вплинути на весь Чорноморський регіон.

"Ми дуже занепокоєні мілітаризацією Криму", - сказав він під час брифінгу в Києві у середу, 26 листопада.

По-перше, за його словами, російські війська в Криму забезпечують анексію: "Збройні сили продовжують утримувати територію, і можуть бути застосовані".

По-друге, як він відзначив, присутність великої кількості зброї, серед якої є ракети "земля-повітря", може впливати на весь Чорноморський регіон.

Філіп Брідлав також загадав про заяву міноборони Росії про можливість направлення до Криму ядерної зброї.

Раніше президент РФ Володимир Путін під час наради з російськими військовим керівництвом заявив, що у Криму "послідовно формується угрупування військ".

Міністерство оборони Росії у середу заявило про направлення до Криму 14 військових літаків, які стануть частиною кримської повітряної ескадри. Остання складатиметься з 30 літаків.

Війська на Донбасі

Філіп Брідлав також заявив, що російські військові створюють основу для бойовиків на Донбасі.

"На сході України залишаються Збройні сили Росії, які працюють над підготовкою, оснащенням, створюючи так званий "хребет" проросійських сил", - цитує слова Філіпа Брідлава агенція "Інтерфакс".

Високопосадовець НАТО сказав, що російські військовослужбовці допомагають бойовикам опановувати зброю, яку завозять з РФ.

Росія не раз категорично спростовувала свою причетність до конфлікту на сході в Україні та підтримку проросійських сепаратистів на цій території.

Допомога Україні

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Філіп Брідлав говорив з українським керівництвом про ситуацію на сході України та реформи в українській армії

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Філіпом Брідлавом відзначив, що за останні сім місяців "Україні вдалося побудувати практично нову армію".

За словами Петра Порошенка, українська армія змогла провести кілька вдалих воєнних операцій, і зараз потребує обміну досвіду з військовими США та НАТО.

"Український президент подякував США за військову допомогу і наголосив на важливості розвитку двосторонньої співпраці в оборонній сфері, що дозволить не лише підсилити українську армію, а й головне – врятувати життя українських військових", - повідомляє прес-служба Петра Порошенка.

"Президент України високо оцінив діяльність Спільного Україно-американського комітету оборони, який впроваджує в Україні військову реформу на двосторонній основі, що вже в цьому році дозволить значно підсилити військову міць української армії", - додається в повідомленні.

22 листопада США надали українським збройним силам три легкі радарні системи для боротьби з мінометними підрозділами супротивника.

Це перша партія з 20 систем, які будуть доправлені в Україну найближчими тижнями, а у середині грудня американські військові почнуть навчання українських військових.

Постачання радарних систем є частиною допомоги США у розмірі $118 млн, яка надається у вигляді обладнання та навчання української армії.