США: сили ІД зазнали суттєвих втрат

Копирайт изображения AP Image caption 3 грудня у Брюсселі учасники коаліції проти ІД обговорювали стратегію боротьби

Авіаційні удари по позиціях "Ісламської держави" завдали "суттєвої" шкоди бойовикам, заявив державний секретар США Джон Керрі.

Американці очолюють військову коаліцію для боротьби з "Ісламською державою" (ІД).

Пан Керрі зазначив, що військова кампанія проти групи бойовиків може тривати роками, але коаліція існуватиме, "скільки буде потрібно".

США у середу заявили, що Іран, який не є учасником коаліції, завдав авіаударів по ІД в Іраку. Проте Іран заперечив цю інформацію.

В США стверджують, що жодним чином не координують з Іраном свої військові дії.

ІД контролює великі території у Сирії та Іраку, сповідуючи жорстку форму сунітського напрямку ісламу, страчуючи представників інших вір.

Небезпека для всіх

"Два місяці авіаударів погіршили становище ІД та завдали школи її логістичним та операційним можливостям", - заявив пан Керрі у Брюсселі.

Два місяці авіаударів погіршили становище ІД та завдали школи її логістичним та операційним можливостям Джон Керрі, державний секретар США

Завдяки коаліції, як вказав держсекретар США, ІД стало набагато важче "збирати сили та військову міць, транспортувати конвої та здійснювати узгоджені атаки".

"Жоден великий підрозділ ІД не може маневрувати без небезпеки бути атакованим з повітря", - розповів Джон Керрі.

Проте президент Сирії Башар Асад оцінив повітряні удари як неефективні. Про це він заявив в одному з нечисленних інтерв’ю французькому виданню, яке повністю опублікують у четвер.

"Ви не можете покінчити з тероризмом авіаційними ударами. Необхідні дії наземних підрозділів, які добре орієнтуються на місцевості", - заявив пан Асад виданню Paris Match.

На його думку, через відсутність таких підрозділів "не було суттєвих результатів за два місяці ударів з боку коаліції".

Ви не можете покінчити з тероризмом авіаційними ударами. Необхідні дії наземних підрозділів, які добре орієнтуються на місцевості Башар Асад, президент Сирії

Згідно з переліком, складеним Державним департаментом США, близько 60 країн стали учасникам коаліції, але більшість з них не беруть пряму участь у завданні авіаційних ударів.

Учасники перемовин у Брюсселі, на які прибув прем’єр-міністр Іраку, а також глави МЗС арабських країн та країн ЄС, планують обговорити військову стратегію проти ІД.

Одне із завдань – зупинити потік іноземних бойовиків на територію Іраку та Сирії.

Значні суперечності залишаються між США та Туреччиною.

Копирайт изображения AFP Image caption Іран має американські винищувачі F-4 "Фантом", які опинилися у країні до Ісламської революції 1978 року. США припинили їх виробництво 1978 року

Остання вимагає створення зони безпеки уздовж кордону з Сирією перед тим, як дозволити використовувати її військові бази для авіаударів.

"Нічого не змінилось"

Іран останніми днями завдав повітряних ударів по позиціях бойовиків угруповання "Ісламська держава" на сході Іраку, заявив речник Пентагону контрадмірал Джон Кірбі.

Іран, в якому при владі перебувають шиїти, має тісні стосунки з іракським шиїтським урядом, який воює з ІД на півночі країни.

За даними американського оборонного відомства, є ознаки того, що Іран використовував винищувачі F-4 "Фантом" у східній провінції Діяла, де урядовій війська Іраку воюють з бойовиками.

Літак був знятий над Іраком катарською телекомпанією Аль-Джазіра.

Нічого не змінилося щодо нашої політики не координувати військову активність з іранцями Джон Кірбі, речник Пентагону

Представник армії Ірану, якого процитувала новинна агенція Fars, назвав інформацію щодо співпраці з коаліцією і завдання авіаударів "повністю неправдивою".

У Вашингтоні наголосили, що США не координували свої дії із Тегераном.

"Нічого не змінилося щодо нашої політики не координувати військову активність з іранцями", - сказав представник Пентагону.

Коаліція проти "ІД", яку очолюють США, від серпня завдала сотні повітряних ударів по бойовикам.