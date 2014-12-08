Канал "Дождь" вдруге за два місяці виселили зі студії

Копирайт изображения zygaro Image caption Канал "Дождь" почав мовлення із московської квартири

Найвідоміший російський ліберальний телеканал "Дождь" вдруге за кілька місяців був змушений покинути свою орендовану у Москві студію.

Цифровий канал, мовлення якого різко контрастує із державними ЗМІ Росії, надає платформу для думок, альтернативних офіційній кремлівській позиції.

Водночас іншому російському приватному каналу ТВ2, який веде мовлення у сибірському Томську, наприкінці року загрожує закриття.

Критики російської влади давно звинувачують Кремль у боротьбі із незалежними медіа.

"Домашній канал"

У понеділок канал "Дождь" почав мовлення в одній із московських квартир на фоні дивану.

"Ви дивитесь найбільш домашній канал, але це, звичайно, не Домашнє ТВ", - йдеться у записі на Instagram.

За словами гендиректора каналу Наталії Синдєєвої, "Дождь" і далі тимчасово вестиме мовлення звідти.

В коментарі російській "Новій газеті" вона сказала, що редакція не була готова до чергового виселення, і тому з 8 грудня мовлення вестимуть із тимчасових студій, які, скоріше за все, розгорнуть прямо у квартирах співробітників.

Канал був змушений покинути приміщення на заводі "Красный Октябрь" у діловому центрі Москви, яке йому надавала редакція журналу "Сноб".

Цим тимчасовим приміщенням "Дождь" користувався відтоді, як у жовтні змушений був залишити свою першу студію в тому ж бізнес-центрі. Це сталося по тому, як власник відмовився продовжити договір оренди.

Копирайт изображения Reuters Image caption Акція у Москві на захист каналу, яка відбулась у лютому

Гендиректор "Сноба" Марина Геворкян повідомила агенції "Інтерфакс", що журнал ніколи не мав договору оренди із каналом і перебування "Дождя" - це допомога з боку редакції.

"Ми допомагали "Дождю" як могли, але ми також повинні відновити наші проекти, тому попросили їх виїхати", - зазначила вона.

Прибічники офіційного Кремля давно наполягали на закритті каналу, який став відомий 2011 року, коли висвітлював масові антиурядові протести у Москві.

Цими вихідними "Дожь" висвітлював дебати про майбутнє Росії, в яких взяв участь колишній в'язень і критик Кремля Михайло Ходорковський.